Economía global

En los últimos tres meses la economía mundial registró un crecimiento de 5 por ciento en la medición proyectada anualmente, dándose en este caso un movimiento coordinado y sin excepciones de todos los países, tanto los más relevantes como los emergentes, que tiene una clara tendencia para seguir acelerándose durante el presente año.Estados Unidos, la mayor economía del mundo con 19 billones de dólares, en el referido período tuvo una expansión de 4%, con el fuerte respaldo de las inversiones que alcanzaron un volumen histórico cercano a los 3 puntos del producto. De tal modo la tasa de inversión estadounidense creció 10% anual en el segundo semestre del año pasado, habiendo aumentado al 15% desde noviembre , mientras que en lo que va del año estuvo en el orden del 14%. Queda claro que ha dejado definitivamente atrás las escasas inversiones que se registraron entre 2010/2016.Por su parte la Eurozona crece a razón del 3,5% anual, Japón lo hace a 2,3% y China 7,5%, siendo este último el de mayor significación después de Estados Unidos, quien explica el 35% de expansión de la actividad económica mundial de los últimos 5 años. Es que chinos y estadounidenses sumados representan más del 50% del crecimiento económico entre 2017 y lo que va de 2018.Según lo analiza el especialista en esta clase de temas internacionales Jorge Castro, en la sección Mirada Global del suplemento económico de Clarín, queda absolutamente claro que EE.UU. y China son los dos grandes traccionadores de la economía globalizada, la cual está creciendo a niveles récord.Algunos otros datos volcados en el análisis dicen que en China hubo una expansión de 6,9% el año pasado con suba de la productividad en todos los factores, lo cual significa que esto fue fundamental para la recuperación de la economía mundial de los dos últimos años. Justamente, esta suba de la productividad es responsable de nada menos que el 60% del crecimiento total, lo que deja bastante claro cuál es el camino a seguir para estos grandes cambios que se vienen en el mundo, en especial en el área laboral.En la actualidad la economía global está creciendo el doble que el nivel logrado en el período 2015/2016, razón por la cual la capacidad ociosa del 20% que existía en ese momento es ahora absorbida muy rápidamente, sobre todo en los países de mayor desarrollo como Estados Unidos, Eurozona y Japón, lo cual anticipa un crecimiento a escala global, especialmente en el sector manufacturero.Queda bastante claro que la depresión de la economía del período 2010/2016 quedó definitivamente atrás, sucediéndola una expansión coordinada y estructural que no es cíclica, girando sobre el eje de la nueva revolución industrial que los tiene como máximos representantes a Estados Unidos y China.La respuesta china a la decisión del presidente Trump de proteger el acero con el 25% y el aluminio con el 10% de aranceles, poniendo de relieve un proteccionismo que puede poner en riesgo a la economía mundial, sería la de abrir su economía hasta niveles nunca alcanzados desde la apertura del proceso de reformas en el año 1978. Aunque en realidad eso está por verse, ya que todavía la última palabra en este conflicto todavía no ha sido dicha. Se recuerda que también la Argentina, a través de una nota directa del presidente Macri a su par Trump, le ha solicitado reconsiderar esa determinación, aunque con pocas posibilidades ciertas de prosperar.En China, su clase media integrada por 400 millones de personas -que podrá elevarse a 550 millones en 2022- continúa viviendo hoy una verdadera fiesta de consumo, incluso superior al de Estados Unidos, disponiendo de niveles de ingresos similares a los del país americano del orden de 35/45 mil dólares anuales. Este es el principal escenario esperado por los chinos en los próximos tres años.La economía digital china es del 32% y va aumentando 18 puntos anuales, exactamente el doble que el PBI nominal, por lo cual llegará a 16 billones de dólares en 2035. Tanto Apple china como Microsoft crecieron nada menos que 20 puntos el año pasado.Por esa razón no está exagerado decir que Donald Trump y Xi Jinping -ahora de por vida autorizado a sostenerse en la presidencia china- tienen en sus manos el destino del mundo.