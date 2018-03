Empieza a despedirse

Luego de consumado el descenso al torneo Regional Amateur, Libertad de Sunchales disputará este viernes su penúltimo encuentro en el Federal A. Desde las 21 visitará a Defensores de Pronunciamiento, con el arbitraje de José Sandoval, de Concordia.Luego de once años en la categoría, y con un plantel armado contrarreloj por el entrenador Carlos Trullet por la situación de incertidumbre que mantenía la institución hace casi un año, la cosecha de puntos estuvo a tono con esas dificultades.Seguramente en estos últimos encuentros la idea será darle participación a la mayor cantidad posible de jugadores de la institución, tomando en cuenta que para el Regional Amateur faltan nueve meses.LOS DESCENSOS HASTA AHORAEl Federal A ya tiene cuatro equipos que descendieron al Torneo Regional Amateur, tres de ellos son correspondientes a los últimos de zona y el restante de la clasificación general por promedio en la que están todos los equipos que juegan la Reválida.Además de Libertad, los otros equipos que perdieron la categoría por tener el peor puntaje de su zona son Unión Aconquija por la Reválida B y Guaraní Antonio Franco de Posadas por la Reválida D. Es decir que falta es descenso de la Reválida A, lugar que hoy por hoy tiene a Rivadavia de Lincoln como el más complicado.Por el lado de los cuatro descensos por promedio, ya descendió Gutiérrez SC de Mendoza por lo que quedan tres lugares más por definirse. Hoy por hoy esas posiciones la ocupan Rivadavia de Lincoln, Sportivo Patria de Formosa y Unión Villa Krause de San Juan, todos con 26 puntos en otros tantos partidos. Arriba de ellos están San Lorenzo de Alem (30 puntos), Independiente de Neuquén y Cipolletti ambos con 27 puntos en 23 partidos por lo que define por promedio.Arriba de estos está Gimnasia de Concepción del Uruguay con 31 puntos en 26 partidos.UNION, EN FECHA UNIFICADAEl domingo se jugará la última fecha de la Zona Campeonato, A y B, del Federal A. Unión de Sunchales, en el horario unificado de las 16.30, visitará a Chaco For Ever, en Resistencia, con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero.A la misma hora jugarán por la Zona B: Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano de San Francisco; Defensores de Villa Ramallo vs. Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sarmiento de Resistencia.Ya está clasificado Central Córdoba. Defensores, Unión y Sp. Belgrano tienen 10 puntos y pelean por un lugar. También está la alternativa del mejor tercero, pero en la otra zona Alvarado de Mar del Plata y Juventud de San Luis también tienen 10 puntos. Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza ya aseguraron su lugar.