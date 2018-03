Piden la prórroga del plan Ahora 12

El planteo de CAME busca fortalecer el consumo.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió ayer al gobierno prorrogar el programa "Ahora 12" y bajar el "costo financiero" de las compras a través de ese sistema para alentar el consumo.El presidente de la CAME, Fabián Tarrío, sostuvo en una carta al ministro de Producción, Francisco Cabrera, que "hay menos liquidez en la calle para destinar a consumo y eso está retrayendo las ventas minoristas", al reclamar la extensión de ese programa de ventas en cuotas que vencerá el primero de abril próximo."Sería muy importante revitalizar el Ahora 12 con costo financiero cero para sostener el mercado", sostuvo Tarrío.CAME fundamentó el pedido en que el plan es una "herramienta exitosa para promover el consumo y generar empleo, dando la posibilidad de financiar las ventas, lo que resulta fundamental para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes y servicios e incrementar los niveles de demanda".El comunicado de la central empresaria dijo esperar que el pedido sea aceptado para "sostener el consumo interno sin afectar la rentabilidad de los comercios, los cuales, en caso de no contar con este instrumento, verían sus facturaciones resentidas".CONSUMO MASIVOCRECERA SOLO 0,7%El consumo masivo tendrá durante 2018 un aumento de sólo 0,7% con relación al año pasado, y en los primeros tres meses creció el pesimismo entre la población "por culpa de la inflación en ascenso, el ajuste en las tarifas y la estabilidad de los salarios". Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Kantar Worldpanel en conjunto con Ecolatina, distribuido ayer.El arranque del año será con crecimientos mínimos, entre 0,3% y 0,8% para los primeros tres trimestres del año, y recién el último trimestre mostraría un crecimiento superior al 1%, estima el estudio.Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel, explicó que "hay dos principales motivos para la baja proyección de comienzo de año". "La recuperación del último trimestre de 2017 tuvo más que ver con la baja base de comparación en 2016 que con una mejora real, esto hizo que el arrastre para el 2018 sea muy bajo", puntualiza el informe.