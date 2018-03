Masiva movilización de docentes y estatales, por una mejora salarial

Cerca de 300 rafaelinos concurrieron ayer a una masiva movilización recorrió de maestros, empleados públicos, trabajadores municipales y profesionales de la salud en las calles del microcentro de la ciudad de Santa Fe, en reclamo por una mejora en la oferta salarial al gobierno provincial.

Marcharon desde la Plaza del Soldado hasta las inmediaciones de la Casa de Gobierno, donde a través de banderas y cantos le exigieron a Miguel Lifschitz que mejore la propuesta de este 2018, que no se ha movido del 15 % de aumento en tres cuotas.

Si bien es difícil precisar, se estima que hubo alrededor de 10 mil personas, según las averiguaciones de este Medio. Muchos de los protagonistas, presentes en el lugar, la calificaron de "histórica", por la gran adhesión de gremios que hubo.

El secretario general de ATE Jorge Hoffmann sostuvo que la oferta que recibieron “está en el marco de una política nacional” y de un modelo particular. En ese sentido, se dirigió al gobernador, a quien le advirtió que los santafesinos “no tenemos nada que ver con las políticas de endeudamiento y ajuste” de la gestión de Mauricio Macri.

También destacó que “la provincia está bien, no está fundida, no está quebrada, tiene un endeudamiento muy bajo, un déficit fiscal gobernable”, por lo que “está en condiciones de hacer una oferta sensata y razonable”.



"ESTAMOS TODOS EN LA MISMA"

En diálogo con LA OPINION, Darío Cocco, Secretario general del Seom, expresó tras la marcha que "hubo una multitud, cuadras y cuadras de trabajadores. Fue una marcha contundente contra el Gobernador, contra los Intendentes y el mismo presidente de la Nación. Para nosotros ver esa cantidad nos enorgulleció mucho, nos muestra unidos", dijo y agregó: "nos juntamos a menudo, lo venimos hablando siempre. Tenemos todos el mismo problema, este techo de estas dos Argentinas que nos quieren hacer vivir. Acuerdos a la baja de salarios, cosa que a nosotros nos cuesta mucho creer. La provincia está bien económicamente y acepta trabajar bajo presión de la Nación. Es una de las provincias que ha apostado por el federalismo y no se impone por los trabajadores", destacó.

En tanto, a modo de cierre, el rafaelino dijo que "ninguna de las cosas que prometió Cambiemos se está cumpliendo. Hay cada vez menos trabajo y todo cuesta más. Pero la unidad de los trabajadores nos deja tranquilos. Con este tiempo de demostraciones decimos que no vamos a aceptar este tipo de políticas. Que sepan que resistencia le vamos a poner desde todo punto de vista y que estamos muy fuertes en las comunicaciones", concluyó.

Cabe recordar que el paro de municipales se inició hoy y continúa este jueves, a diferencia de los demás gremios (AMSAFÉ, Sadop, UDA, UPCN, ATE, AMRA y Siprus, entre otros), que anoche culminaron sus 48 horas de huelga.

El próximo lunes habrá un nuevo plenario de FESTRAM. Todavía no hay convocatoria del gobierno para tratar el tema paritarias.