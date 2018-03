Felici: “Vivimos con el sueño puesto, para hacerlo realidad”

Con 44 años de trayectoria, “Magma” es sinónimo de búsqueda, calidad, compromiso, y belleza. Fusión de folclore y rock, su música y sus espectáculos tienen un estilo propio, como un poema que conecta con el fluir de la vida.

Y el próxima sábado, a las 21:30 horas, se presentan en el Lasserre, dando comienzo al 19º Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural “Otras Voces.

La formación con la que volverá a Rafaela está compuesta por Alberto Felici en voz, Osvaldo Aguilar en voz, guitarras, aerófonos y flauta traversa; Alfredo Ibarrola en teclados y coros; Nardo González en guitarras y coros; Cacho Bernal en batería y percusión; Martín Aguilar en teclados y coros y Roy Valenzuela (bajo eléctrico y coros).



LA BUSQUEDA

Unos días antes de la presentación en Rafaela, dialogamos con Alberto Felici,

- ¿Cuándo y cómo nace Magma?

- Siendo estudiantes de escuela secundaria, fines de los ’60, y comenzamos a armar banditas de rock, que era el estilo que nos gustaba en ese tiempo. Esas bandas se llamaron “Paraíso de chancho” , “El peso de las bolas” y “Madre Diablo”, con este grupo ya hicimos canciones propias y recitales, en la ciudad de Paraná. En el ‘74, año en el que elegíamos qué hacer luego de la escuela , cuatro decidimos dedicarnos profesionalmente a música, y entonces creamos “Magma”. Era un cuarteto, y debutamos en el Teatro Municipal de Santa Fe. En esa ciudad empezamos a fomentar la música, estábamos vinculados a la gente del Club de Cine y de Foto Club. De a poco, fuimos adquiriendo la posibilidad de ampliar nuestra visión, incorporando la música de raíz folclórica. Desde siempre, nos había interesado buscar nuevos horizontes y nuevos conceptos, y fue así que empezamos a fusionar el rock y el folclore. Nos interesaba salir de las estructuras, y al mismo tiempo, manejarnos de manera independiente.

- ¿Cómo describirían su música hoy?

- Yo creo en la creación en conjunto, en el arte hecho por la suma de voluntades. Si bien tengo que sacarme el sombrero que tiene que ver con la creación de una sola persona; me parece que los tiempos de hoy corren, naturalmente, los productos artísticos son el resultado de la suma artística de varias personas, es muy difícil que ocurra de manera individual. En nuestro caso, empezamos con el rock, que en ese momento era la llamada “música progresiva”; luego pasamos a fusión del rock con el folclore. Y hoy, que somos siete los integrantes, convive todo el proceso del rock en la Argentina en estos cincuenta años. Hay músicos que provienen de formación folclórica, otros que provienen del rock, otros que provienen del jazz. Y estamos trabajando sobre la canción, sin ningún tipo de reglamento, por eso necesariamente convienen todos los elementos de la música. Y esto es hoy música argentina.

- ¿Qué cosas los inspiran a la hora de componer e interpretar sus canciones?

- La integración de Magma va desde los 26 años, que es la edad de Martín, a los 66, que es la edad de Alfredo; y la experiencia de todos influye e inspira. Y en esas experiencias hay temas comunes que nos tocan a todos, como el amor.

Siempre nos interesó el compromiso con la realidad del país, en el que crecimos y seguimos viviendo. Hay un tema, llamado La Noche, que dice: “en el juego del bien y el mal, serás alguien o no serás jamás, y el misterio de la verdad no va a venir del más allá…”. Otro tema es la experiencia de haber vivido en el sur del país, que se refleja en varias canciones. La mayor proyección del grupo fue en formato de trío, y como juntos fuimos varias giras por París, también hay canciones que son para la hora de partir.

- Desde su creación, Magma se identifica por la autogestión y la producción independiente, ¿cómo han concretado esta idea durante tantos años, en una sociedad que fomenta el consumo y lo mercantil?

- Las convicciones de uno nos van encasillando en algún lugar, y esto pasó con Magma. Nos fue encasillando como un grupo del underground, y no nos llamaron. Para nosotros era algo natural y creímos en nuestro trabajo y en nuestra conducta. La idea de ser independiente ya es carne nuestra. Yo a veces algo producciones comerciales u organizo recitales para el gobierno y a veces no. Eso me da libertad. Me permite ser dueño de la elección.



LA UNIDAD

- ¿Qué significa la música en sus vidas?

- La música, para nosotros, es todo. La música en su gran concepto, no la música de un estilo, sino toda la música. Los integrantes vivimos para la música, todos los días. Siempre estamos con el sueño puesto para hacerlo realidad.

- ¿Qué les dirías a los jóvenes y a los niños que sienten pasión por este arte?

- Yo creo que los jóvenes y los niños necesitan formación. Se necesita formación técnica y también mucha identidad para poder emerger del medio y transformarse en un medio universal. Y en ese aspecto falla la formación. Por lo tanto la dedicación de los jóvenes debe ser total y el apoyo de la familia es muy importante, de una madre, un padre, una tía. En nuestro caso, los apoyos fueron a media, los fuimos consiguiendo con el tiempo. Pero yo creo que ahora las cosas cambiaron y es muy importante apoyar a los chicos, dar las herramientas para trabajar. Ojalá que un día el trabajo del músico tenga el respeto digno que merece. El arte es una de las expresiones más fuerte de la realidad de cada tiempo, de la historia de la humanidad. Por eso es necesario el compromiso.