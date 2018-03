Lifschitz dijo que se puede cambiar plazos, no cifras

El Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entregaron ayer viviendas en el ex predio de la Villa Olímpica de la zona norte de la ciudad de Rosario, en donde el Gobierno nacional está invirtiendo 430 millones de pesos en desarrollos urbanísticos.

En ese marco, el mandatario santafesino ratificó la oferta salarial presentada a los gremios estatales y la consideró como "buena, teniendo en cuenta el contexto nacional". No obstante, aclaró que puede haber "una mejor forma de distribuir" el incremento que en tres tramos y con cláusula gatillo que ofreció la provincia y que fue rechazado de plano por los gremios en conflicto.

Las declaraciones las hizo mientras que simultáneamente, docentes, no docentes, municipales y gremios de la administración central se manifestaban en la capital provincial (ver página 11). Está claro que los sindicatos buscan que Lifschitz perfore el techo del 15 por ciento que sugirió el gobierno nacional para las paritarias. El martes el secretario general de ATE, Jorge Hoffman, calificó como "extorsivas" a las políticas salariales de Macri y desafió al gobernador de Santa Fe, a quien le dijo que "tiene la oportunidad de demostrar claramente que esta provincia es autónoma".

En el acto de entrega de 50 viviendas en la zona noroeste de la ciudad, volvió a la carga con su caballito de batalla preferido. "Hicimos una buena oferta salarial, teniendo en cuenta el contexto nacional, lo que se ofrece en otras provincias y lo que están acordando los gremios privados, que en general firman por debajo del 15 por ciento como máximo", destacó.



EL LAPSUS:

"Puede haber alguna mejora que tenga que ver con la forma de distribuir este 18 por ciento (sic) en el año, en eso somos flexibles, pero no tenemos mucho margen para mejorar esa cifra", dijo hoy Lifschitz y desató todo tipo de especulaciones. Y no es extraño que sea así: el gobierno ofreció un 16 y no un 18 por ciento. ¿Fue simplemente una equivocación o se le escapó, sin querer, el número que tiene en la cabeza para buscar dar por cerrada la paritaria 2018? La respuesta no tardó en llegar: fue "un error", aseguraron a La Capital desde el círculo íntimo del gobernador.



CON FRIGERIO

Frigerio y Lifschitz entregaron 52 viviendas con infraestructura de servicios básicos en un sector de 70 unidades habitacionales en la ex Villa Olímpica, que requirieron una inversión del Gobierno nacional de 47,7 millones de pesos.

A través del Plan Nacional de Vivienda, en este predio se están construyendo un total de 370 viviendas, que sumadas a las 260 del complejo Ibarlucea, suman una inversión total de 430 millones de pesos.

Tras inaugurar el parque fotovoltaico (ver aparte), Frigerio y Lifschitz visitaron en la ciudad bonaerense de San Nicolás la feria Expoagro, la exposición agroindustrial a campo abierto más importante de la Argentina.