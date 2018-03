Bikers locales tienen la tercera cita en Sudáfrica

El domingo dará comienzo la tradicional Cape Epic, la competencia de mountain bike más importante a nivel internacional. En Sudáfrica volverán a estar presentes los bikers locales Gabriel Ravasio y César Bogunovich, aunque en esta ocasión no compartirán equipo, recordando que la prueba es por parejas.La situación por la que estarán juntos es un tanto particular, pero sucedió de esta manera. Hace algunos meses cuando se definían las inscripciones para la edición 2018, Bogunovich no tenía previsto viajar por motivos personales. Por ello, Ravasio decidió buscar un nuevo compañero y se dio la oportunidad de competir junto a Gustavo Ruiz, de Rojas, Provincia de Buenos Aires.No obstante, con posterioridad a esta determinación, el susanense fue contactado por un español que le propuso viajar y correr. Se trata de Jorge Salinas Morales, y solucionados esos problemas, también Bogunovich tendrá su tercera Cape Epic.El martes, en Todo a Pulmón radio por El Espectador 100.1, Ravasio en viaje hacia Buenos Aires ya que su vuelo salió ayer, puntualizó que "dado el nivel de la prueba, espero poder llegar con el mejor desempeño posible", acotando que su compañero correrá por primera vez la exigente competencia.“Lo primero es divertirse, voy a pasar mis vacaciones haciendo lo que me gusta. Ir etapa por etapa y llegar”, nos mencionó el rafaelino, destacando que “lo que más destaco de esta carrera es el compañerismo, los amateurs siempre están dispuesto a dar una mano”.En esta temporada hay como novedad dos contrarreloj, pero lo demás es igual: un prólogo, siete etapas, 658 km totales y 13.530 metros de desnivel en cuanto al formato.RECORRIDOSCon el nivel de los bikers que asistirán este año está asegurada una carrera emocionante en la que el suizo Nino Schurter parte como favorito para revalidar el título conseguido en 2017. Para poner en perspectiva la dureza de esta prueba solo hay que echarle un ojo a su recorrido en el que vemos como tras 4 días con etapas de más de 100 km los bikers tendrán una contrarreloj.El domingo, el prólogo será en un circuito de 20 km. con largada y llegada en la Universidad de Ciudad del Cabo.Luego, la primera etapa será entre Arabella Wines, Ciudad del Cabo (110 km.), la segunda en Arabella Wines, Robertson (110 km.); la tercera con salida en Arabella Wines, Robertson y llegada en Drotsy, Worcester (122 km); la cuarta salida en Drotsy, Worcester y llegada en Huguenot High & Primary School, Wellington (111 km); la quinta Huguenot High & Primary School, Wellington (39 km); la sexta en Huguenot High & Primary School, Wellington (76 km) y la séptima etapa con salida en Huguenot High & Primary School, Wellington y llegada en Val de Vie (70 km).