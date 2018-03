Rubeo difundió leyes que benefician a la ciudadanía

En la jornada de ayer, el diputado provincial Luis Rubeo (h) estuvo presente en nuestra ciudad en el marco de una recorrida por toda la provincia.En declaraciones a Radio El Espectador, comentó que estaba por tener una reunión con dirigentes gremiales, específicamente, con Luz y Fuerza y UATRE, "interesándome sobre la situación laboral general". "En algunos lugares de la Provincia es bastante problemático, porque se están cerrando fuentes de trabajo y esto genera un impacto negativo en la sociedad", indicó."Siempre trato de venir a una localidad importante como lo es Rafaela, con la compañía de Claudia (Clivatti) y otros compañeros, para ver como está la situación social en general", amplió.El expresidente de la Cámara de Diputados también vino a nuestra ciudad a difundir dos proyectos que se convirtieron en ley a finales del año pasado. "Uno en donde se deja en claro que está absolutamente prohibido el cobro de plus médico en la Provincia. La ley ya está sancionada y lleva por número el 13731. La otra ley es para terminar con las colas terribles que se ven en distintas instituciones, no solamente financiera. Nosotros la denominamos la ley de trato digno: es para que las personas no deban esperar más de 30 minutos para ser atendidos", señaló.PANORAMA POLITICOCuando lo consultaron a Rubeo sobre el panorama dentro del Partido Justicialista, el dirigente respondió: "creo que el PJ santafesino necesita todavía un profundo debate interno. No hay ningún candidato que esté consagrado. Creo que hay que hacer alguna propuesta que esté sobre la base de acuerdos políticos, referenciados sobre qué propuestas de gobierno queremos llevar adelante para poder llevar adelante para volver a recuperar la confianza de los santafesinos""Hay un límite que me he impuesto: yo no voy a acompañar las políticas que estén vinculadas al Gobierno Nacional y al macrismo. Al contrario: es la antítesis del peronismo", sentenció y agregó: "hay que llevar un proceso de acuerdo. No nos alcanza solos: hay que convocar a otras fuerzas políticas, sociales, empresariales. Veo a Santa Fe madura para eso. Pero hay que tener vocación de construcción colectiva. Noto que muchos compañeros tienen más vocación de candidatos que de trabajar en conjunto".REFORMA CONSTITUCIONALRespecto de la propuesta del Gobernador Miguel Lifschitz para reformar la Constitución Provincial, el referente del peronismo aseguró que "hay que reformarla": "nosotros desde el peronismo siempre hemos sido reformistas y avanzamos en esa orientación. Pero nadie va a firmar un cheque en blanco, levantando la mano sobre una reforma si no se sabe qué es lo que se va a reformar. No creo que sea una constitución vieja: al contrario, creo que es una Constitución que estableció estatutos de defensa del derecho a réplica, a la vivienda, a la salud, que fueron incorporados recién a nivel nacional en el '94. Ahora, si me dice que vamos a incorporar derechos ambientales, de tercera y cuarta generación, que vamos a prolongar los mandatos de los presidentes comunales de 2 a 4 años, le digo que sí. Creo que el Gobernador está encarando mal el proceso de convocatoria: si le pregunta a cualquier vecino en qué va a cambiar su vida cotidiana, no lo sabe. Creo que debería haber mucha docencia por parte del Gobierno para decirle en qué le va a cambiar la vida y después ir hacia el proceso de reforma".