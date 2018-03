Duro dictamen de la OA contra Etchevehere

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La Oficina Anticorrupción finalmente emitió ayer un duro dictamen contra el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, por haber recibido un bono de 500 mil pesos tras dejar su cargo como titular de la Sociedad Rural Argentina para incorporarse al Poder Ejecutivo y consideró probado que el funcionario incumplió las normas de ética pública.

Según sostuvo la OA, la percepción de esa "retribución excepcional" aprobada por la SRA, por la que incluso el funcionario fue imputado en la Justicia por el delito de "cohecho activo"(el que recibe coimas), "no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública".

"El pago no resultó acorde a los deberes de evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo y de abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones", indicó sobre Etchevehere, quien ayer desarrolló una amplia agenda en la muestra Expoagro, que incluyó recorridas junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La OA sustentó su recomendación en el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Etica de la Función Pública: este artículo sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad" y, asimismo, "debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores".

Además, la OA en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública recordó a Etchevehere "su deber de abstenerse de intervenir en ejercicio de la gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina".

"En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", indicó el dictamen del organismo que conduce Laura Alonso y que depende del Ministerio de Justicia.

Lo resuelto fue notificado no sólo al ministro de Agroindustria, sino además al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque al haberse ya devuelto la suma a la SRA dispuso el archivo del expediente. "El dictamen de la Oficina Anticorrupción sobre el caso del ministro de Agroindustria refleja la rigurosidad y el profesionalismo del equipo técnico. Es un honor trabajar con y aprender de ellos todos los días", escribió Alonso en su cuenta en la red social Twitter.

Etchevehere, que finalmente devolvió el dinero, había señalado que la SRA le había otorgado el bono por "los servicios prestados" como presidente saliente de la entidad entre los años 2012 y 2017, cinco días antes de su designación formal en el Poder Ejecutivo, es decir que el pago se hizo efectivo el 16 de noviembre de 2017.

Si bien la Oficina admitió que "el pago de la retribución excepcional y las circunstancias que lo rodearon tuvieron lugar antes de la designación formal" del funcionario, enfatizó que "no puede dejar de advertirse que, en dicho momento, Etchevehere ya había sido propuesto para el cargo y se encontraba en trámite su nombramiento".

La OA advirtió, al respecto, que la "retribución excepcional" ya devuelta "no constituyó un honorario pendiente como oportunamente comunicara" a esta oficina Etchevehere y que "tampoco puede ser calificada como un honorario devengado durante el ejercicio de la presidencia de la Sociedad Rural, como sostiene ahora el señor ministro".

Además, el organismo remarcó que "resulta confusa la causa de la citada ´retribución excepcional´ aprobada por la Sociedad Rural ´por los servicios prestados y su excepcional desempeño´ en la entidad, ya que si bien resulta "una práctica habitual para las entidades privadas", "ello no es lo que ha ocurrido en el ámbito de la Sociedad Rural Argentina" en el pasado.

"Por otra parte, no surge de las respuestas del ministro de Agroindustria y ni de la Sociedad Rural Argentina cuál fue la excepcional situación que justificó un tratamiento diferenciado de parte de la entidad en favor de Etchevehere (..) Ello teniendo en cuenta que el entonces presidente de la institución renunciaba para asumir la función de máxima autoridad de la actividad agroindustrial e iba a tener atribuciones sobre los actores del sector representados por la Sociedad Rural, lo que dotaba a la situación de una particular sensibilidad en atención a los eventuales conflictos de intereses en juego", indicó el organismo.

Al respecto, insistió en que "no puede soslayarse que quien confirió la ´retribución excepcional´ es una entidad centenaria que agrupa principalmente a productores agropecuarios y que el beneficiario fue quien fuera convocado para desempeñar el cargo de Ministro de Agroindustria, el cual tiene la misión de definir y ejecutar las políticas del sector, componiendo todos los intereses en juego y privilegiando siempre el interés público".

Un capítulo aparte merecieron los dichos del ministro respecto de la supuesta autorización de la OA para la percepción del bono: al respecto, el organismo aclaró que al realizar la consulta informal el funcionario se refirió a la percepción de "honorarios pendientes" y que la OA le respondió que "podía recibir dinero de la Sociedad Rural si era en concepto de honorarios adeudados devengados con anterioridad al ejercicio de la función pública por tareas que hubiese realizado de forma previa".

"En ningún momento esta Oficina autorizó la percepción de una retribución extraordinaria como la que se analiza en este expediente (la cual claramente no constituye un honorario adeudado devengado con anterioridad por tareas que hubiera realizado en forma previa). Ésta decisión fue adoptada exclusivamente por el funcionario, realizando una particular y distorsionada interpretación del concepto de honorario devengado y de la opinión de esta Oficina", concluyó el dictamen.