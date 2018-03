Bovaglio define el equipo

Este jueves por la mañana, en el estadio Monumental, Atlético de Rafaela estará llevando a cabo la práctica futbolística de la semana con vistas al partido del domingo a las 17 como visitante ante Mitre de Santiago del Estero por la 19ª fecha de la Primera B Nacional. La Crema acumula 3 empates consecutivos y ahora, con un partido más, comparte la cima con Aldosivi, con lo cual necesita remontar la senda de la victoria para seguir arriba y meterle presión al resto. Además, debe ir a Santiago a recuperar los puntos que dejó en el camino en casa ante All Boys. Y teniendo en cuenta que el rendimiento del equipo lejos del Monumental es otro, donde juega bien y deja una imagen interesante, realizando una campaña de campeón, las perspectivas son alentadoras para el elenco rafaelino.Para ese compromiso, el que ha quedado descartado es Rodrigo Depetris, quien está trabajando de manera diferenciada por un problema en el pie izquierdo y no sería tenido en cuenta. De todos modos, es probable que no haya cambios y el DT repita la misma alineación que recibió al “Albo”, más allá de alguna variante táctica que ensayó el técnico en la parte defensiva durante la semana.El capitán y referente de Mitre, Matías Moisés, habló sobre el empate que el Aurinegro cosechó ante Morón como visitante. "No bajamos los brazos y encontramos el empate", señaló. Si bien la unidad no le sirvió para salir de los puestos de descenso, el empate ante el Gallo en Capital Federal le sentó bien al cuadro santiagueño, ya que cortó una racha de 2 derrotas al hilo y también por cómo fue el transcurrir de la historia. Con la mente ya puesta en Atlético Rafaela, el marcador central agregó que “sabíamos que iba a ser un partido duro. Trabajamos mucho en las virtudes de ellos, pero nosotros les sacamos la pelota, la mayoría de los minutos fueron de Mitre, aunque por ahí sin gravitar tanto. Ellos no nos complicaron demasiado, sobre todo en el primer tiempo", comenzó. Por otra parte, el ex jugador de Boca Unidos contó: “Hubiese sido muy triste volvernos con las manos vacías a Santiago, por lo que fue el trámite del compromiso. Por suerte, intentamos, lo buscamos como pudimos, no bajamos los brazos y encontramos el empate. Ahora, en casa ante Atlético Rafaela, hay que ganar para que esta unidad valga más". Para cerrar la entrevista, le habló al hincha de Mitre: "La gente que esté tranquila, nosotros la seguimos peleando y sabemos que el domingo tenemos una nueva final. Vamos a dejar todo hasta el último minuto, que nos sigan apoyando y, de nuestra parte, nos queda brindarles la tranquilidad de que este grupo se está esforzando al máximo para dejar a Mitre en la B Nacional”. Ante el Gallito, Mitre, dirigido por Arnaldo Sialle, formó con Ezequiel Mastrolía; Hugo Silva, Matías Moisés, Oscar Piris y Franco Ferrari; Daniel González, Joaquín Quinteros, Leandro De Muner y Gastón Bottino; Martín Pérez Guedes (Javier Grbec -autor del gol del empate-) y Ramiro Fergonzi (Rodrigo Castro).