El déficit de precipitaciones en la zona es de 263 milímetros

Las lluvias del mes de febrero fueron muy inferiores a la media histórica en todos los departamentos del centro santafesino (media de la serie histórica 1908-2017 en Rafaela: 115 mm). El déficit de precipitaciones en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Rafaela, en lo que va del año, son 178 milímetros, que sumados a los meses de noviembre y diciembre de 2017 son 263 milímetros faltantes para llegar a la media (lo que representa un 43%). El mayor registro de agua caída ocurrió en la localidad de Felicia (departamento Las Colonias) con 73 milímetros.Los valores determinados en el último monitoreo del nivel freático (fines de marzo) han acusado una bajante muy notoria del mismo, producto de las muy bajas precipitaciones que han ocurrido en el territorio.En el departamento Las Colonias se ha determinado un descenso promedio de todas las observaciones de 1.30 m (período nov-2017/febrero 2018), en San Jerónimo de 1 m, en San Martín 1.48 m y en Castellanos de 1.10 m.Del análisis del mapa se destaca la desaparición de las categorías más preocupantes para el sector agropecuario (0-0.50 m y 0.5-1m), con predominio de categorías que corresponden a profundidades de más de 1.5 m, y regiones muy amplias con niveles que oscilan entre los 2 y 3 m.De acuerdo a registros que se disponen (ejemplo año 2004), si las condiciones de precipitaciones se llegaran a normalizar y se sucedieran lluvias con valores cercanos a la media histórica, las mismas no debieran traer complicaciones, como un ascenso del nivel freático cercano a la superficie.Es importante seguir monitoreando la profundidad del nivel freático y la marcha de las precipitaciones.-Pasturas base alfalfa: las praderas ubicadas al sur de la ruta 19 se encuentran en buen estado, pero peligrando la implantación de nuevos lotes por la falta de precipitaciones. Mientras que hacia el centro-norte del departamento, la situación es más comprometida, el déficit hídrico en esta zona provocó un estado regular a malo en las alfalfas, con baja oferta forrajera. También en estos sectores la siembra de praderas para el próximo otoño depende de la ocurrencia de lluvias importantes en las próximas semanas.-Pastizales naturales: continúan entre estado regular a malo, debido a la falta de precipitaciones y altas temperaturas del mes.-Verdeos de verano: la mayoría de los lotes fueron destinados a la elaboración de reservas, los restantes se encuentran en estado regular.-Producción de leche: por la baja oferta de forraje, en general, los tambos están incorporando alimentos externos y esto repercute en los costos ya que los precios de los granos, los balanceados y del expeller de soja se han incrementado.-Pasturas base alfalfa: el estado general de las pasturas es regular debido a la falta de lluvias y a las altas temperaturas. Presencia de arañuelas y trips.Pastizales naturales: continúan en estado regular por la falta de lluvias.-Verdeos de verano: baja producción de los forrajes, su estado va de regular a malo.-Producción de leche: las condiciones ambientales restringen la producción. Se están observando problemas con la alimentación debido a la escasa producción de las pasturas y el agotamiento de las reservas. Hay tambos que se están cerrando y en otros casos se están achicando los rodeos.-Cría: se está implementando el destete precoz o hiper precoz de la cola de parición.-Invernada: la escasez de buenas pasturas y las altas temperaturas restringen el engorde y los encierres estratégicos.-Pasturas base alfalfa: la oferta forrajera es regular a buena según las zonas. Se acumularon dos meses con lluvias escasas y las napas bajaron, por lo que les está faltando agua. Además, las temperaturas han sido muy altas lo que configura un ambiente de estrés hídrico que tiene como consecuencias una menor oferta forrajera.La situación de las pasturas implantadas en el último año es regular a causa de la escasez de precipitaciones, condicionando la oferta forrajera que es menor a lo esperado para este época. También está retrasada la siembra de las pasturas de otoño.-Pastizales naturales: también están afectados por la sequía y el calor. Se debe tener en cuenta que en esta zona los pastizales están en ambientes de menor calidad de suelos por lo que las restricciones hídricas se manifiestan con mayor intensidad.-Verdeos de invierno: la siembra que debía haberse concretado a mediados de febrero está retrasada.-Verdeos de verano: los lotes con sorgo forrajero se encuentran en estado regular, condicionando la oferta forrajera por el estrés hídrico.-Producción de leche: en comparación al año anterior la producción es levemente superior, ya que no hubo grandes contratiempos con el clima y como dato más destacado es que hubo una sucesión de días frescos y eso se tradujo en mejoras en la producción por menor incidencia del estrés térmico.-Cría: los planteos de cría sobre pasturas de alfalfa están en buen estado. Los que se desarrollan sobre campos naturales comienzan a tener problemas con el volumen de la oferta forrajera.-Invernada: continúa el buen estado del ganado.-Maíz: los maíces de primera situados al sur del departamento tuvieron buenos rendimientos. En el centro-norte, algunos estaban siendo cosechados con rindes bajos (3.000 a 7.000 Kg/ha) y otros siendo picados para silos (rendimientos de 7 a 10 metros bolsa/ha, baja calidad: pocos choclos y pocos granos).Los lotes de segunda están en muy mal estado en todo el departamento, difícilmente puedan recuperarse.-Soja: Al Sur del departamento se observó una mayor cantidad de soja de primera en estado general bueno y en llenado de grano, con buena carga de chauchas (aunque menor a la de otros años), en suelos de menor calidad el cultivo está en peor estado (desparejo y “manchoneado”).Las de segunda, especialmente en el centro-norte, no llegaron a cubrir el surco y estaban en muy mal estado. En algunos casos ya se estaban pastoreando. En esta región se había implantado mucho trigo con el objetivo de bajar la napa, las sojas sembradas en los lotes que venían de trigo son las que se encuentran en peor estado.-Maíz: la mayoría de los lotes sembrados temprano se picaron, el resto fueron cosechados con bajos rindes de 2.000 a 3.000 kg/ha . Los sembrados tardíos están complicados debido a la falta de lluvias y altas temperaturas.-Soja: el estado del cultivo es muy variable, de regular a malo en la zona de Ceres y bueno en algunos lotes de Villa Trinidad y San Guillermo. Se observan síntomas de falta de humedad en el perfil, como pérdida de hojas basales, aborto de flores y chauchas. También se observa en algunos lotes presencia de trips y arañuelas.-Maíz: los rendimientos de maíz de primera son muy variables, desde menos de 6.000 kg a cerca de 10.000 kg/ha (muy pocos casos).Los maíces de 2ª se encuentran entre estado vegetativo e inicio de floración, período crítico. Se ven muy comprometidos en sus rendimientos, marcado estrés hídrico.-Soja: las sojas de primera están en llenado de grano. En general no llegan a cubrir el 100% del entresurco. Mientras que las sojas de segunda se encuentran muy comprometidas, lotes con marcado estrés hídrico. En ambos casos, los lotes presentan malezas en estado reproductivo, destacándose sorgo de Alepo, gomphrena, yuyo colorado y blanco.-Maíz: el estado del cultivo era bastante heterogéneo debido a las lluvias dispares según las zonas. Comenzó la cosecha de los maíces de primera y los rendimientos en general son buenos, siempre dependiendo de la calidad del suelo, el manejo agronómico y la presencia de napas en los primeros estadíos del cultivo. Así es que se observan rendimientos de 100 a 120 qq/ha.La situación para los maíces de segunda es diferente. Hay lotes que están sintiendo el impacto del estres hídrico que les afecta justo en el momento del llenado de granos.-Soja: en general las sojas de primera se encontraban finalizando la formación de grano (R6) y en algunos casos ya estaban entrando en madurez fisiológica (R7). El estado en general era bueno, se observaron algunos ataques de isocas (anticarsia, medidora) y algo de septoria en follaje inferior, pero sin grandes problemas. La incidencia de malezas resistentes va creciendo y se observaron lotes con falta de control, sobre todo de yuyo colorado.Las sojas de segunda se encontraban en formación de grano (R5) y en buen estado. Debido a la falta de lluvias y altas temperaturas durante las últimas semanas, comenzaron a observarse síntomas de estrés hídrico que en algunos lotes era importante.Durante febrero se dio por finalizada la cosecha de miel en la región comprendida por los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Martín y San Justo. Los rendimientos fueron dispares con máximos de 50 kg y mínimos de 15 kg por colmena.En los departamentos del Litoral, Garay, San Javier y La Capital, los apicultores de la zona de islas reportaron muy buena entrada de néctar y esperan finalizar la temporada con una muy buena cosecha. Las floraciones predominantes son: Camalote (Eichhornia crassipes), Catay (Polygonum punctatum) y Flor amarilla.Los muestreos de varroa en colmenas arrojaron valores elevados de carga que oscilan entre el 52% y el 14% de infestación. Es por este motivo que los productores que finalizaron la temporada tienen como prioridad realizar los monitoreos y posterior tratamiento de las colmenas.En el departamento San Cristóbal (zona de Ceres) concluyó la cosecha con rendimientos irregulares de 20 a 60 kg/colmena. Las colmenas se encontraban en muy buen estado y se observaba buena entrada de polen.