9 de Julio inicia el Regional F NEA

Este jueves dará comienzo el torneo Regional F NEA damas, la primera competencia de clubes en el ámbito de la Confederación Argentina de Hockey. En el sintético de Alma Juniors de Esperanza tomarán parte cuatro equipos de la Federación del Oeste Santafesino: 9 de Julio de Rafaela, 9 de Julio de Morteros, Atlético San Jorge y Juventud de Humboldt.La lista de jugadoras del equipo rafaelino, que dirige Miguel “Champy” Dominino, es la siguiente: Loana Bravo, Yamila Jensen, Agostina Astesano, Agostina Sosa, Camila Schmidt, Martina Luna, María José Gómez, Silvina Aguirre, Ornela Bonafede, Cecilia Abbá, Aldana Guzmán, Elisa Esser, Araceli Gorosito, Micaela Carrizo, Marianela Cattanea (c), Betsabé Bertoni, Danisa Dechiara, Yamila Breckes, Priscila Boetto y Lucía Romano.Recordemos que la Zona A estará integrada por Rowing de Paraná, Atlético San Jorge, Rosario Central, 9 de Julio de Morteros y Los Caranchos. En la B jugarán Regatas Uruguay, 9 de Julio de Rafaela, Paracao de Paraná y Juventud de Humboldt.En la etapa clasificatoria las chicas julienses tendrán este programa: jueves a las 11:30 vs. Regatas Uruguay; viernes a las 13 vs. Juventud de Humboldt y a las 18:30 vs. Paracao de Paraná.