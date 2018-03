Los maestros vuelven a las aulas

Tras el paro del martes y miércoles, hoy regresarán las clases en toda la provincia de Santa Fe. La movilización de ayer redondeó, de alguna manera, el pedido de los maestros de mejorar la oferta salarial que el gobierno hizo la semana pasada.

"Queremos una propuesta de aumento razonable. Aspiramos a que nos convoquen, a que se discuta seriamente. El techo planteado está lejos de las aspiraciones de todos los trabajadores que estamos en la marcha”, expresó Sonia Alesso, la secretaria general de AMSAFÉ.

“Estamos muy satisfechos por la adhesión al paro", dijo por otro lado Patricia Mounier, titular de Sadop. Y agregó que "los docentes están en contra de la propuesta que ha hecho el gobierno y que no se ha modificado ni cualitativa ni cuantitativamente. Y si el gobierno no nos convoca o mejora la propuesta, el conflicto va a continuar seguramente con más paros y más movilizaciones”, advirtió.

Lo concreto que hoy los chicos podrán retornar a clases y así cumplir estos dos últimos días de la semana. Recordemos que de los 10 días de clases que van hasta el momento, solamente los chicos pudieron asistir la mitad de ellos.



¿18 % DIVIDIDO EN DOS TRAMOS?

Esa fue la cifra que trascendió ayer durante la movilización. Si bien los docentes dicen aún desconocer el monto que le ofrecerá el gobierno para que no haya más paros, se habla de que será un 18% dividido en dos tramos de 9%. Recordemos que el viernes vuelven a verse las caras, donde también tendrán su encuentro los gremios estatales de ATE y UPCN.