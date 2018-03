Despedida de famosos en las redes sociales

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El mundo del espectáculo se encuentra de luto con la muerte del actor Emilio Disi y famosos lo despidieron ayer con emotivos mensajes a través de las redes sociales, donde manifestaron su admiración y agradecimiento.

"Adiós Emilio querido, compañero de tantos años de amistad y trabajo, jamás te podré olvidar. Descansa en paz. Un abrazo fuerte a su familia que él tanto quería. En esta foto, están todos, fue la última vez que nos vimos", escribió la diva de los teléfonos Susana Giménez.

También lo despidió con un sentido mensaje el conductor y productor de televisión Marcelo Tinelli, quien expresó: "Fuiste un grande, querido Emilio! Todo mi amor y mi cariño eterno para vos!! Gracias por tantas risas que me sacaste".

Asimismo, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand señaló: "Emilio querido, gracias por compartir tu talento. Voy a extrañar nuestros amados sábados! Mis saludos a su familia y amigos. QEPD".

El actor Mariano Martínez manifestó: "Emilio Disi fue una gran persona y profesional. QEPD". "Gracias viejo querido, viejo admirado, respetado por todos, gracias por tu don de gente, tu buena voluntad, tu humor, tu ángel, tu generosidad y tus charlas que seguirán girando por cada pueblo entre vinos, puchos, risas y lágrimas! Un día te dije, te amo viejo y te seguiré amando! Seguirás aleteando con tu magia, en cada teatro, supervisando cada detalle para un buen y gran espectáculo ! Porque esa fue tu gran preocupación! Gracias", escribió el actor Osvaldo Laport.

El actor Nicolás Cabré manifestó: "Qué fea noticia para todos, hasta siempre gran hombre y gran actor, hasta siempre Emilio Disi".

El conductor de televisión Marley expresó: "Emilio Disi, gran tipo y gran talento! Cada vez que hacíamos un sketch o cuando estuve en una película suya, venía a ofrecer un consejo para ayudarte o te destaques más. Súper generoso! Y muy humilde! Se te va a extrañar! QEPD #EmilioDisi".

La actriz Florencia de la V dijo: "Hoy siento se fue una parte de mi vida mi historia un todo! Ya siento el vacío que dejas en mi alma y la de muchos Argentinos a que nos reímos con vos. Qué suerte tuve de que la vida te ponga en mi camino querido Emilio fuiste un gran amigo y un maestro para mí".

"Me va a costar mucho no tenerte. No puedo más. Hacé reír a Dios mi querido Emi", escribió el humorista Fredy Villareal.

La modelo y actriz Luciana Salazar manifestó: "Día tristísimo se murió un gran querido amigo y profesional. Cuanto te vamos a extrañar @DisiEmilio . Estoy desconsolada. Tantos trabajos y recuerdos juntos. Hasta siempre".

El actor Federico Bal escribió: "Emilio querido! Que tristeza enorme! Solo me queda recordarte con todas las risas. Todo un país te va a extrañar viejo lindo".

El humorista Pablo Granados también lo recordó: "Murió Emilio. El comediante que nos enseñó a todos. El actor que me contó anécdotas de mi viejo que ni yo sabía. Desde la playa aquí en Mar del Plata lo despedimos con un sentido homenaje con hermosas palabras de Luis Scalella, nuestro productor. Que descanse en paz".

La actriz Eugenia Tobal expresó: "Que triste noticia. Que puedas descansar en paz querido".