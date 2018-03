Comienza el "Cuadrangular del Centenario"

El inicio del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está a la vuelta de la esquina, y es por eso que todos los equipos juegan sus últimos amistosos previo a la competencia oficial. Y el club Atlético Argentino Quilmes, en lo que ya empieza a ser una tradición, organizará hoy y el domingo el "Cuadrangular del Centenario", el cual tuvo su primera edición durante el 2017 y fue ganada por el anfitrión.En esta ocasión, los participantes serán 9 de Julio, Sportivo Ben Hur y Moreno de Lehmann, quienes se suman al Cervecero. La jornada inaugural será desde las 20 con el partido entre el León y la BH, mientras que posteriormente se enfrentarán el local y Moreno. El domingo se disputará la jornada decisiva. A las 18:30 el partido por el tercer puesto y a las 20:30 la final. La entrada por jornada tendrá un valor de $ 50 y habrá servicio de cantina. Quedan todos invitados a participar en el Estadio Agustín Giuliani con dos jornadas a puro fútbol.Este viernes, a las 21:30 horas, se llevará a cabo la presentación de los primeros equipos de fútbol y basquet de Argentino Quilmes que afrontarán la temporada 2018. Será mediante una cena en el Gimnasio Elías David y el menú consiste de parrillada completa, ensaladas y postre helado, la bebida se venderá en la cantina y se ruega munirse de vajilla completa. El costo de la tarjeta es de $ 250, mientras que los menores de 10 años abonarán $ 150. Las tarjetas se pueden obtener en las secretarías del club o comunicándose con los integrantes de la Comisión Directiva.La Comisión Directiva del Club Atlético Argentino Quilmes quiere brindar solidaridad y manifestar su total repudio por los hechos de vandalismo sufridos por el Club Atlético Peñarol durante la jornada del día martes 13 del corriente mes. Desde nuestro lugar bregamos por un pronto esclarecimiento de los hechos, que los organismos correspondientes encuentre a los culpables y que estos reciban el castigo correspondiente. Peñarol y Quilmes son instituciones de barrio que trabajan día a día para que nuestros pibes tengan un mejor futuro, y no dejaremos que nadie nos aparte de ese camino, el cual debemos transitar todos juntos y donde la rivalidad no es más que un resultado deportivo.En tanto, el martes a la noche, el primer equipo de 9 de Julio disputó en el Germán Soltermam el último amistoso de pretemporada con vistas al inicio del Apertura Liguista. En la ocasión, la formación de Maximiliano Barbero igualó 1 a 1 ante Atlético Sastre, con gol de Jonatan Lastra para el León rafaelino, que formó con Julián Maina; Franco Forni, Flavio Díaz, Damián Maciel y Kevin Acuña; Guillermo Funes, Juan Pablo Rodríguez, Maximiliano Aguilar y Marcos Valsagna; Lastra y Tomás Belinde. Para afrontar el Cuadrangular Cervecero que comienza esta noche, el entrenador juliense le dará la posibilidad de mostrarse a los juveniles del club. Por último, el sunchalense Kevin Muñoz no llegó a un acuerdo con la dirigencia y no continuará en el club, con lo cual el delantero deberá buscar otros horizontes. Mientras que Martín Pelosi, quien había adelantado que dejaba la actividad por cuestiones laborales, jugará el certamen liguista para Florida de Clucellas.