Peña defendió el rumbo de la economía y blindó a Caputo

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó ayer en la Cámara de Diputados el primer informe de gestión del año con una claro énfasis en la defensa del rumbo económico, en tanto que rechazó el vendaval de críticas que la oposición le formuló por el respaldo del Gobierno al ministro de Finanzas, Luis Caputo, salpicado por denuncias de corrupción.

Ante un pedido del peronismo "dialoguista" para que Caputo se presente ante la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública, Peña accedió e incluso anticipó que la cita podría acordarse para "la semana próxima".

"Escuchamos al jefe de Gabinete ceder ante nuestro pedido para que el ministro de Finanzas se presente en el Congreso. Ahora queremos escuchar a Caputo rendir cuentas sobre el estado de la deuda externa argentina y su situación con las offshore", sostuvo el presidente del bloque Justicialista y del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, una vez finalizada la sesión informativa.

Sin embargo, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no quedaron conformes y exigieron que el jefe de la cartera de Finanzas acuda al Congreso a través de una "interpelación".

"Que el ministro venga acá y de las explicaciones en el marco de una interpelación. No en el marco de una reunión de una comisión bicameral, porque no queremos que solamente nos explique cómo gestiona la deuda externa", apuntó el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, al igual que lo había hecho minutos antes el diputado del Frente Renovador Felipe Solá.

En medio de las críticas, Peña contestó que "corrupción no son las offshore" sino "los bolsos de (José) López", en alusión al ex secretario de Obra Pública, y agregó: "Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, honestidad y transparencia en la función".

La mayoría de los diputados del Frente para la Victoria coincidieron en reclamar la renuncia de Caputo por la revelación de cuentas offshore no declaradas por el funcionario al momento de asumir la función pública, y también por haber supuestamente realizado negocios con empresas de su propiedad a través de bonos emitidos por el Estado.

En su visita, además, Peña defendió con números la marcha de la economía y si bien admitió que el déficit comercial de 2017 fue "más alto que en los años anteriores", aclaró que "ni por cerca fue el más elevado de la historia".

"No hay una avalancha de importaciones. Ese dato es falso. Estamos en un año de importaciones inferior al 2011, 2012 y 2013", sostuvo y agregó: "No nos debe asustar el crecimiento de las importaciones, si centralmente son de bienes de capital".

Pero uno de los momentos más tensos fue durante el duro cruce que mantuvo con la diputada Graciela Camaño, quien lo acusó de "hipócrita" por haber descalificado una conferencia de prensa en la que el Frente Renovador había denunciado el aval del Gobierno a una lista de 1.700 presos que estarían en condiciones de recibir la libertad condicional.

"No se puede liberar a los presos porque no se construyan cárceles; porque adonde se los libera es en la sociedad donde estamos solos. Van a tener que hacer cárceles rápidamente para resolver la inflación (carcelaria), o tendrá que resolver la Justicia", advirtió Camaño al plantear una cuestión de privilegio contra el jefe de Gabinete, quien a su turno negó que el Gobierno estuviera detrás de un plan en ese sentido.

En esa escalada de declaraciones, Peña lanzó un dardo contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de quien dijo que fue el jefe de Gabinete que menos asistió al Congreso y "menos cumplió con la Constitución" cuando le tocó asumir ese rol en el primer gobierno de Cristina Kirchner.



MENOR INFLACION Y

FINANCIAMIENTO

Peña garantizó que a lo largo de 2018 ya no se precisarán más emisiones de deuda en el exterior y sostuvo que la inflación está "bajando", justo el mismo día en que el INDEC informó un costo de vida del 2,4% para febrero, mucho más que el 1,8% de enero último. Al presentar su primer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que "el camino del desarrollo ya comenzó". "Muchos aquí plantearon en 2016 que lo peor iba a venir, que esto era el comienzo de una gran crisis económica, que estábamos destruyendo un desarrollo virtuoso de la economía. Rubro por rubro estamos demostrando que eso era falso", remarcó Peña.

En un discurso que duró más de media hora, argumentó: "Este crecimiento es sano y sostenible. Está basado en cimientos sólidos que nos va a permitir crecer muchos años". "A diferencia de otras experiencias recientes de crecimiento, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida", apuntó.

Peña ratificó el modelo de "gradualismo fiscal" para reducir el déficit primario, y al respecto detalló que este año se va a reducir "por lo menos" del 3,9% al 3,2%, mientras estimó que el déficit total, que incluye el pago de intereses de deuda, bajará del 6,1% al 5,3%. "Algunos nos piden ir más rápido y otros nos piden que vayamos mas despacio. Nosotros creemos que esta velocidad de reducción del déficit primario de un punto por año es lo que nos permite ordenar las cuentas del Estado y cuidar a quienes podrían sufrir la transición", sostuvo el ministro.

Peña pronosticó, además, que "cada vez se dependerá menos del financiamiento exterior". Según su consideración, a lo largo de 2018 ya no se precisarán "más emisiones de deuda en el exterior". También se refirió a la inflación, que en febrero fue de 2,4%, y aseguró que está "bajando". Subrayó que ello es logrado "sin atajos con un tipo de cambio flotante y actualizando un atraso, que era necesario corregir, de las tarifas de servicios públicos".