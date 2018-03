Independiente ante Millonarios

Independiente recibirá esta noche a Millonarios de Colombia en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores en el cual buscará su primera victoria en el certamen continental. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Leodan Gonzalez de Uruguay e irá televisado en directo por Fox Sports. Independiente viene de vencer a Argentinos Juniors por 2 a 1 y se subió a la tercera posición de la tabla en la Superliga mientras que en la Copa Libertadores cayó en su visita al Deportivo Lara en Venezuela por 1 a 0 en el debut en el torneo. El entrenador Ariel Holan aún no dio a conocer el equipo que pondrá en cancha, aunque podría repetir el elenco que le ganó al Bicho. Por su parte, el conjunto colombiano empató sin goles ante Corinthians de Brasil en Bogotá en su debut en la Copa Libertadores y estará bajo las órdenes de Hugo Gottardi y Guillermo Cinquetti debido a que el técnico Miguel Angel Russo sigue recuperándose de una infección y seguramente no dirigirá al equipo ante Independiente. Las probables formaciones son las siguientes:Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta o Nicolás Figal y Gastón Silva o Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo y Diego Rodríguez; Martín Benítez, Maximiliano Meza y Leandro Fernández; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.Wuilker Fariñez; Felipe Banguero, Anier Figueria, Andrés Cadavid y Jair Palacios; Matías de los Santos, David Silva y Jhon Duque; Christian Huérfano, Eliser Quiñones y Ayron del Valle. DT: Hugo Gottardi.Rubén Galván, ídolo de Independiente y campeón del mundo con Argentina en 1978, falleció ayer a los 65 años de edad, según confirmó el "Rojo" de manera oficial. A través de su cuenta en la red social Twitter, la institución de Avellaneda escribió: "Lamentamos profundamente informar que ha fallecido Rubén Galván, gloria de nuestro club y campeón mundial con Independiente y Argentina. Hasta siempre, Negro. Nunca te olvidaremos". Según supo NA, el formoseño nacido en Comandante Fontana murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Galván, que jugaba como mediocampista central, obtuvo ocho títulos internacionales con Independiente: las Copas Libertadores de 1972, 1973, 1974 y 1975; las Interamericanas de 1973, 1974 y 1976 y la Intercontinental de 1973. Además, también obtuvo en el ámbito local el histórico campeonato Nacional de 1977 en Córdoba y el del año siguiente. Galván fue parte de la Selección argentina que obtuvo el primer título mundial en el mundial de 1978, bajo la dirección técnica de César Luis Menotti, aunque no fue titular debido a que en su puesto estaba Américo "Tolo" Gallego. El formoseño jugó casi toda su carrera en Independiente, a excepción de la temporada 1980, cuando lo hizo en Estudiantes, para después retirarse con tan sólo 27 años.