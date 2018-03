Soja de primera: comenzó la cuantificación de las pérdidas

* Clima y suelos: las condiciones ambientales y el período seco continuaron manifestándose y la demanda hídrica por parte de los cultivos se fue incrementando debido al desarrollo y el avance en los estadios fenológicos, haciendo más evidentes las consecuencias del déficit hídrico que atravesaron los cultivos en la presente campaña.

El proceso de cosecha avanzó en los distintos departamentos y en diferentes porcentajes en los siguientes cultivos: maíz de primera un 70% (pérdida consolidada de la producción en un 18%), en arroz un 25%, en algodón un 5% y en sorgo granífero un 7%, dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el centro-norte de la Provincia de Santa Fe, que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción.

Respecto del clima de los próximos días, el informe dice que para el período comprendido entre el miércoles 14 al martes 20 de marzo de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el domingo 18 a la noche, condiciones climáticas de inestabilidad, con nubosidad parcial a total y alta probabilidad de precipitaciones, particularmente en los departamentos del norte del área de estudio. No así, para los departamentos del sur donde la estabilidad climática sería la condición que se manifestaría.

A posteriori de lo enunciado y hasta el final del período, en toda el área regiría estabilidad climática. Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de 11 a 24 ºC y máximas de 22 a 36 ºC. Se prevee que en el área mencionada con inestabilidad y precipitaciones de bajos montos pluviométricos, no de importancia, no se revertiría el déficit hídrico existente.

* Maíz temprano: el proceso de cosecha continuó a ritmo sostenido, pero lento, regulado por los porcentajes de humedad de grano y reduciendo los costos de secado extra.

Se observa el embolsado directo en campo, en tanto que los productores del centro y sur del área ante las condiciones en que se desarrolló el cultivo consideraron buenos y aceptables los rindes obtenidos.

Los rendimientos promedios obtenidos se mantuvieron firmes en cada área; en el norte fueron de 45 a 60 qq/ha, los que fueron aumentado a medida que avanzó la recolección.

En los departamentos del centro, en promedio fluctuaron entre 65 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha y en los departamentos del sur, fueron de 85 a 110 qq/ha.

El grado de avance en el proceso de cosecha llegó a un 70 %.

La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período

* Soja temprana: un 75% de los lotes de la superficie sembrada para esta campaña 2017/2018 presentó estado bueno, con cierto porcentaje a muy bueno, con un muy buen desarrollo de estructura, altura y stand de plantas, como así también buena cantidad de flores en nudos y vainas.

Un 18% presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones y el 7% restante estado regular a malo, por las mismas causas. Particularmente este porcentaje se ubicó geográficamente en la zona del centro norte del área de estudio.

El avance en los estados fenológicos bajo las condiciones ambientales que se registraron hasta la fecha, permitieron un estado sanitario bueno, aceptable en general sin inconvenientes, favorecido por la muy baja presión de presencia de plagas, como oruga medidora, bolillera y chinches.

* Sorgo: continuaron observándose los indicadores enunciados en informes anteriores, como el cambio de coloración de hojas muy marcados, no uniformidad de lotes, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas y un mayor grado de enmalezamiento en detrimento de la producción del cultivo.

El proceso de cosecha continuó particularmente en los lotes sembrados temprano, manteniéndose los rendimientos promedios obtenidos que fueron entre 20 a 55 qq/ha.

La condición sanitaria hasta la fecha fue buena y de baja presión en los cultivares.

* Soja tardía: ante la realidad que debieron afrontar los productores, hubo cambios de planificación y toma de decisiones día a día. Una de las posturas que estuvo incrementándose levemente fue la del pastoreo con animales y en otros casos, la realización de rollos para reserva, ante la complicada situación a futuro de las ofertas de forraje.

Los síntomas principales enunciados se fueron incrementando: poco desarrollo de estructuras y stand de plantas, bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformidad de lotes (desparejos) y avance de insectos como trips y arañuela de soja con mortandad de plantas a medida que pasaron los días.

Por ello, un 75% del área sembrada presentó diferentes grados de afectación de los síntomas mencionados, situación que con el transcurso de los días y sin probabilidades de cambio, la producción final resultaría irreversible.

* Maíz tardío (de segunda): sin cambios los cultivares continuaron progresando en sus estados fenológicos y acentuaron los síntomas característicos de estrés hídrico y térmico. Se observaron los síntomas ya enunciados como el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y ataques de orugas cogolleras.

Por ello a la fecha un 65% del área sembrada presentó estado regular, dicho porcentaje se incrementó en 5 puntos en la semana. El porcentaje restante en estado bueno y bajas consecuencias.

* Arroz: el avance del proceso de cosecha, en el área arrocera, fue del 25%, representando aproximadamente unas 8.000 ha, manteniéndose un rendimiento promedio de 6.000 kg/ha. Considerados como aceptables, buenos y con la característica de la muy buena calidad de grano, como consecuencia de la alta luminosidad.

Las altas temperaturas continuaron incidiendo en un rápido secado del arroz, sumando más superficie a condiciones óptimas de cosecha, lo que estuvo obligando al productor a la intensificación de la recolección para no perder calidad por granos partidos. Situación que no fue de fácil resolución por la falta de equipos de cosecha (cosechadoras).

El resto de los lotes se encontraron en lo siguientes estados fenológicos:floración, llenado del grano y madurez amarilla.

* Algodón: la semana continuó con estabilidad climática, permitiendo que los cultivares continúen en condiciones de estrés, aumentando el enmalezamiento de los lotes, ya que el algodón detuvo su crecimiento, por las condiciones climáticas dadas.

El proceso de cosecha continuó a ritmo lento, particularmente en los lotes sembrados temprano en octubre, con un rendimiento promedio en aumento, comparado a los obtenidos en el comienzo y que fluctuaron entre 1.850 a 2.000 kg/ha en bruto, con muy buena calidad, siendo aceptable ante las escasas precipitaciones y disponibilidad de agua en el desarrollo de los mismos.