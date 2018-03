Andrea Del Boca negó irregularidades con la novela

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La actriz Andrea Del Boca presentó ayer un escrito ante el juez federal Sebastián Ramos en el marco de la causa por la cual se la acusa de malversar fondos públicos y negó irregularidades.La acusación contra la actriz es por fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos pese a lo cual nunca se emitió al aire. Del Boca llegó poco antes de las 10:00 a los Tribunales y presentó un escrito en el Juzgado, tras lo cual se retiró sin formular declaraciones a la prensa.En el escrito, negó cualquier responsabilidad en las eventuales irregularidades en el proceso de financiamiento y aclaró que en el Estado Nacional no le pidieron ni retornos, ni coimas ni nada a cambio de los fondos.Para este jueves está prevista la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien lo hará por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva en el marco de otra causa.