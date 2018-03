D´Elía teme por su vida en la cárcel

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El dirigente del partido Miles Luis D´Elía afirmó ayer que su vida corre peligro en la cárcel de Ezeiza y señaló que para 2019 espera estar libre y "jugando políticamente". "Ojalá 2019 me encuentre en libertad y jugando políticamente, siempre del lado de los intereses nacionales y populares", aseguró D´Elía, que se encuentra preso en el marco de la causa por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Sobre su estado de salud, el dirigente social remarcó que su vida "está en riesgo" y sostuvo: "No lo digo yo, lo dice la ciencia. Si tuviera un infarto me encuentran muerto en mi celda a la mañana". "El Gobierno tendrá que hacerse cargo de las consecuencias", advirtió en declaraciones a radio La Patriada.