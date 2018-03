Qatar será escenario de la primera carrera de MotoGP

Este fin de semana se pondrá en marcha el apasionante Campeonato Mundial de Motociclismo con la disputa del Gran Premio de Qatar, que se desarrollará en horario nocturno en el fantástico Circuito Internacional de Losail, en Doha.El cronograma (en horarios de nuestro país), es el siguiente:práctica libre 1 Moto3;práctica libre 1 Moto2;práctica libre 1 MotoGP;práctica libre 2 Moto3;práctica libre 2 Moto2 ypráctica libre 2 MotoGP.práctica libre 3 Moto3;práctica libre 3 Moto2;práctica libre 3 MotoGP;clasificación Moto3;clasificación Moto2;práctica libre 4 MotoGP;clasificación 1 MotoGP yclasificación 2 MotoGP.warm up Moto3;warm up Moto 2;warm up MotoGP;carrera Moto3;carrera Moto2 ycarrera MotoGP.Esta es la nómina de protagonistas:Andrea Dovizioso (Ducati);Johann Zarco (Yamaha);Danilo Petrucci (Ducati);Xavier Simeon (Ducati);Thomas Luthi (Honda);Karel Abraham (Ducati);Alvaro Bautista (Ducati);Franco Morbidelli (Honda);Maverick Viñales (Yamaha);Dani Pedrosa (Honda);Andrea Iannone (Suzuki);Takaaki Nakagami (Honda);Cal Crutchlow (Honda);Bradley Smith (KTM);Aleix Espargaró (Aprilia);Alex Rins (Suzuki);Jack Miller (Ducati);Pol Espargaró (KTM);Scott Redding (Aprilia);Valentino Rossi (Yamaha);Tito Rabat (Ducati);Hafizh Syahrin (Yamaha);Marc Márquez (Honda) yJorge Lorenzo (Ducati).