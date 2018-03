Secuestraron el vehículo de la esposa de De Vido

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Un vehículo Chery QQ en el que se trasladaba la esposa del ex ministro Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, fue retenido y secuestrado ayer sobre la avenida General Paz por agentes de la Policía de la Ciudad, a raíz de su vinculación con la causa por presunto fraude con la obra pública en Santa Cruz.Así lo confirmaron a NA fuentes policiales y judiciales, las que aseguraron que la mujer "no fue detenida ni demorada", mientras que ahora su defensa iniciará las gestiones para recuperar el vehículo en cuestión.El episodio ocurrió en Lope de Vega y General Paz, donde personal del Anillo Digital procedió al secuestro del vehículo Chery QQ, dominio OYH695, sobre el que pesaba pedido de secuestro activo por orden del Juzgado Federal 10.El vehículo era conducido por Hernán Diego Delrio, acompañante de Miniccelli, mientras que como titular figura la mujer junto a De Vido, pudo saber NA.En medio del operativo los efectivos realizaron una consulta con el Juzgado Nacional Criminal Correccional 58, en la secretaría de Sandra Rey, que dispuso el secuestro del vehículo y una nueva consulta con los ocupantes una vez en la dependencia.De Vido, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por otra causa en su contra, está procesado en este expediente por la obra pública en Santa Cruz junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario patagónico Lázaro Báez, entre otros.La causa, en la que está acusado como coautor de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, y ahora van a juicio también el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido.Según la acusación, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos" durante los gobiernos kirchneristas.