"Tenés que ser mía antes de perder la virginidad"

El hecho tuvo lugar en Villa Montes, Bolivia, y fue denunciado por la madre de la víctima, quien afirmó que su pareja de 52 años, que se desempeña como albañil, intentó abusar sexualmente de su hija adolescente, pero ésta se defendió y contó lo sucedido.

La respuesta del abusador fue echarlas a ambas de su hogar, de acuerdo a información de Crónica.

RELATO DE LA MENOR

"Mi mamá fue a comprar y me agarró como loco, me llevó a su cuarto y quiso sacarme la ropa... me decía que estaba más bonita que mi mamá y que antes que tenga novio quería probarme. Grité, peleé hasta que pude escaparme", relató la menor de 14 años que casi fue violada por su padre.

De acuerdo a la denuncia, la madre fue a comprar carne para cocinar y dejó a su hija en casa junto a su padre.

Al regresar, encontró a la adolescente quien llorando le contó que su padre intentó manosearla, pero que no lo permitió y le advirtió que si lo hacía contaría lo sucedido.

Al parecer quería perpetrar el hecho, antes de que ella "perdiera la virginidad".

EXPULSADAS DE LA CASA

Cuando la madre se enteró de la situación, reclamó por el abuso cometido y el incalificable sujeto reaccionó con mayor agresión: expulsó de la casa a ambas mujeres.