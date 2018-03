Rafaela: $ 62 millones para plan de pavimento

El coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, informó que el Gobierno de la Provincia transferirá $ 62 millones de pesos a la Municipalidad de Rafaela y $ 24 millones al Municipio de Sunchales para la ejecución de obras de pavimento. "La Cámara de Diputados sancionó la semana pasada el proyecto que autoriza al Poder ejecutivo a tomar un crédito de 300 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial pero con la condición de que los fondos sean destinados a municipios y comunas para que ejecuten obras de pavimentación de calles urbanas y obras complementarias", explicó el funcionario."Del total del crédito, 170 millones de dólares serán destinados como aportes no reintegrables a municipios y comunas. La distribución de esas partidas contempla el envío de 62 millones de pesos para Rafaela y de 24 millones para Sunchales", señaló Muriel durante una visita a la Redacción de LA OPINION. Respecto a la fecha en que podrían transferirse las partidas, el coordinador del Nodo afirmó que "es necesario reglamentar la ley aprobada por la Legislatura la semana pasada y luego se debe efectuar la apertura de un proceso administrativo, pero lo importante es que ya es una realidad, no una posibilidad".Asimismo, Muriel indicó que "la Provincia adelantará el dinero a los municipios, aunque todavía no hay fechas para la transferencia, dentro de la deuda de la Nación con la Provincia, hay un porcentaje del 13 por ciento que debe coparticipar entre los municipios. Por eso lo que va a hacer la Provincia es adelantar esos fondos a la espera de que la Nación lo pague en algún momento".En tanto, el resto del crédito de la CFI, esto es 130 millones de dólares, será destinado también a "obras de pavimentación de calles urbanas pero a través de préstamos a municipios y comunas que así lo soliciten pero a través de la presentación de proyectos que serán evaluados por una Comisión Especial integrada por dos diputados provinciales, dos senadores y dos representantes del Poder Ejecutivo". "De esta manera, las más de 360 localidades de la Provincia tendrán la posibilidad de ejecutar obras de pavimentación", agregó.Muriel destacó que "Rafaela tiene una amplia trayectoria en la ejecución de planes de pavimentación" a la vez que recordó que su padre, Rodolfo Bienvenido Muriel, había creado como intendente la Dirección Municipal de Pavimento y que bajo su gestión se habían pavimentado alrededor de 1.700 cuadras. "Las administraciones que le sucedieron continuaron con esta política, por lo que la realidad de Rafaela es distinta a otras localidades", consideró.El funcionario provincial -ex secretario de Gobierno de la Municipalidad entre 2011 y 2015-, expresó que "estas obras de pavimento no sólo elevan el valor de una vivienda sino que mejoran la calidad de vida de los vecinos porque permite la circulación del transporte público, el ingreso de una ambulancia sin problemas, la asistencia de los chicos a la escuela sin embarrarse o de sus padres al trabajo"."Esta es una buena noticia por parte del Gobierno provincial que se complementa con un amplio plan de inversión en obras de infraestructura en todo el territorio santafesino, especialmente en Rafaela donde se llevan a cabo la construcción del Hospital Regional, el Desvío del Tránsito Pesado, la pavimentación del acceso al PAER y el entubado del Canal Norte", resaltó Muriel. "Y el acueducto que cada vez está más cerca en cuanto al comienzo de los trabajos ya que con las licitaciones se avanzó sustancialmente", añadió.La transferencia de estos fondos que deben asignarse a obras permitirá, según las estimaciones del propio Muriel, pavimentar más de 30 cuadras. Cabe recordar que el intendente, Luis Castellano, ratificó en el discurso con el que abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal el plan de pavimentación de más de 100 cuadras en 14 barrios de Rafaela.