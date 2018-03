Provincia convocaría a paritarias tras los paros

Hoy será un día muy particular para los trabajadores estatales. Es que tanto los pertenecientes a la administración central, como médicos, docentes, profesionales de la salud y también los municipales concretarán una medida de fuerza que mostrará su contundencia en la capital provincial, cuando a media mañana, los diferentes gremios terminen marchando en reclamo de una mejor oferta salarial. Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia se prepara a convocarlos apenas culminen las medidas de fuerza, es decir, jueves o viernes.Así lo adelantó el ministro de Gobierno, Pablo Farías, en declaraciones al diario Uno de Sana Fe: "vamos a volver a reunirnos para tratar de encontrar una salida, distribuyendo de la mejor manera los recursos en los distintos tramos de aumentos salarial para que impacten lo más anticipadamente posible, sobre todo en las categorías con ingresos más bajos, tanto para docentes como para estatales", indicó.En esa línea, consultado sobre si habrá una mejora en la propuesta que implique no solo un achicamiento en los plazos, sino también un mejor porcentaje, el ministro de Gobierno sostuvo: "El gobernador mismo reconoció que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo mayor, siempre teniendo en cuenta que no podemos salirnos mucho de los porcentajes propuestos". Recordemos que la propuesta es de 16%, pagaderos en tres cuotas: marzo, julio y octubre."Tenemos interés de evaluarlo en conjunto con las entidades sindicales, para evitar tener otra propuesta desestimada o rechazada. Puede tener elementos de las dos cosas, mejorar en algo, fundamentalmente los aumentos en los tramos más inmediatos, el de marzo o el de mediados de año", agregó.Farías también le puso paños fríos a la posibilidad de descontar los días de paro o incluso, dictar la conciliación obligatoria: "la conciliación es una medida extrema a tomar si en algún momento se interrumpe el diálogo o hay muy pocas posibilidades de retomarlo. Si hay medidas de fuerza que realmente paralizan o perjudican la prestación de los servicios que presta el Estado provincial, o el normal dictado de clases. No estamos todavía en ese escenario", resaltó.Sin embargo, el funcionario dedicó un párrafo aparte a los docentes, ya que en ese caso esta es la segunda semana de paro de los maestros. En esa línea dijo que es "un exceso", ya que "la provincia ha dado sobradas muestras de diálogo durante estos diez años".Por último, si bien la decisión por el momento es aguardar los resultados de una nueva reunión paritaria, lo que se definió en gabinete de ministros es que los distintos ministerios tomen asistencia del personal que se adhirió a la medida de fuerza. "Es solamente una cuestión de personal, lo cual es lógico que las oficinas de personal informen qué personal asistió y cuál se adhirió a la medida de fuerza. Evidentemente, si nosotros tomamos durante la semana la decisión de descontar los días de paro, necesitamos la información de quién concurrió o no", expresó.CONTUNDENCIA Y MARCHASAMSAFE destacó que a nivel provincial, el paro comenzó "con un acatamiento total en las escuelas de toda la provincia". Aquí en Rafaela, la delegada departamental Gricelda Marcos indicó a LA OPINION que hubo "un alto acatamiento en todo Castellanos".Cabe destacar que este miércoles 14 de marzo se llevará a cabo una movilización provincial a Casa de Gobierno. El sindicato docente exige "paritarias sin techo y condiciones dignas de trabajo". La marcha partirá a las 10 hs desde la Plaza del Soldado de la capital santafesina. También participarán SADOP, ATE, UPCN y FESTRAM.MUNICIPALES DESDE HOYSi bien los sindicatos provinciales culminarán hoy su medida de fuerza, en la presente jornada se inicia las 48 horas de los municipales. La medida se adoptó luego de que los Intendentes y Presidentes Comunales no modificaron la propuesta salarial del 16,5% con cláusula gatillo en tres tramos. Esto afectará los servicios locales (ver aparte).FESTRAM convocó para el lunes 19 de marzo al Plenario de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir, de cara al reinicio de las negociaciones paritarias convocadas para el martes 20.