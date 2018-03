11 proyectos del plan de emergencia en seguridad

El concejal Leonardo Viotti presentó ayer a la mañana un “Plan de emergencia en seguridad Rafaela”, en la Universidad Nacional del Litoral sede Rafaela-Sunchales, en el marco de una conferencia de prensa. Estaba previsto la presencia su par Alejandra Sagardoy, pero paradójicamente faltó porque su sobrino nieto fue víctima de la inseguridad en el barrio Mora (ver página 25). También estuvieron presentes el secretario del Concejo Franco Bertolín, el ex concejal Germán Bottero, Hugo Erbetta (director de la citada sede de la UNL), entre otros."Partimos de un diagnóstico: Rafaela sufre una ola de violencia y hechos delictivos, que a medida que pasa el tiempo se profundiza, lo que disminuye el nivel de vida de los ciudadanos", destacó.Previamente, mantuvieron reuniones con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, el fiscal regional Diego Vigo, el jefe de Policía de la URV Fabián Forni, el responsable de Policía Comunitaria Rafaela Pablo Jaime, el responsable Guardia Urbana Rafaela César Oviedo, abogados penalistas, representantes de vecinales, instituciones y vecinos de distintos barrios.Una de las conclusiones es que "los principales delitos cometidos en nuestra ciudad son el robo de motos, arrebatos en la vía pública, robo de celulares, abuso de arma y robo de inmuebles".En este sentido, "pensamos en un plan de emergencia en seguridad Rafaela por un año con medidas de prevención ciudadana y situacional, inversión en equipamiento y recursos humanos en cantidad y calidad, teniendo principios de integralidad, territorialidad, participación y articulación ciudadana, accesibilidad del espacio público".Este ambicioso plan está compuesto por 11 proyectos: 6 ordenanzas y 5 minutas de comunicación, los que son presentados hoy en el cuerpo legislativo. En cuanto a los proyectos, están la declaración de emergencia en seguridad, alarmas comunitarias, campaña de concientización “no compre robado”, casillas de seguridad en espacios públicos, promover el Centro Territorial de Denuncias, convenio con instituciones, destacamentos de seguridad móviles, mapa del delito, más policías rafaelinos, refuerzo de luminaria pública y programa de tutores educativos solidarios."Este proyecto establece un 10% del presupuesto municipal deberá ser destinado para enfrentar la problemática de inseguridad mientras dure la declaración durante 365 días. Después vamos a hacer distintos pedidos porque dependen del gobierno provincial y del Municipio, como más recursos humanos, móviles, tecnología, cámaras de seguridad, operativos de tránsito para detectar vehículos robados, capacitación y nuevos destacamentos", señaló el radical.Aprovechó para criticar al Municipio en cuento a la inclusión social: "Es la mayor crítica que le hacemos al Estado local. La situación actual que vivimos en Rafaela está también por las malas políticas llevadas a cabo en estos últimos años en cuestiones sociales, en la que muchos chicos están marginados, caen en las drogas y en la delincuencia. Hay un censo por el Centro Comercial donde se establecen que hay más de 300 instituciones y entonces hay que hacer un llamado a las mismas y juntos ver qué podemos hacer para llenar de actividades en los barrios que más necesitan en temas culturales y deportivos".En otro momento cuestionó "el diálogo cerrado entre el intendente Castellano y el ministro Pullaro, que me parece una locura. Deberían ponerse a la altura de las circunstancias, sentarse y ponerse a dar soluciones a la seguridad de Rafaela. No podemos dar el lujo de 'estar ofendido y no hablo más'..."Este cronista de LA OPINION le comentó que los vecinos en los barrios denuncian dónde están los kioscos con la venta de drogas, de lo que también saben los funcionarios provinciales y municipales, ¿qué se puede hacer? "Lo que se dice en la pública, pero no hay denuncias a los organismos de seguridad porque son pocos los que se animan a denunciar y quedan expuestos. Pueden venir a charlar con nosotros y luego trasladar el problema a Fiscalía".Este diario también le hizo saber que la Policía no cuenta con recursos humanos ni tampoco con móviles en buenas condiciones: "Tienen que dar más recursos para que puedan funcionar. ¿Para qué nos sirve tener un móvil si después no tenemos plata para pagar el gasoil?".Finalmente, abordó el funcionamiento de la GUR: "en el centro de monitoreo local una persona debe controlar entre 25 y 30 cámaras; lo que se establece como ideal es que debe mirar 6 o 7 cámaras a la vez".