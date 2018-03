Macri elogió al campo y anunció beneficios para enfrentar la sequía

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Mauricio Macri profundizó ayer su alianza con el sector agropecuario, al agradecerles haber "cumplido" con sus promesas de inversión y creación de empleo, en la inauguración de la muestra Expoagro de este año. "Ustedes respondieron", les dijo el jefe de Estado a los miles de productores que participaron del acto en el predio ferial de la bonaerense San Nicolás, a la altura del kilómetro 225 de la ruta 9, que el año pasado fue visitado por 145 mil personas.El agradecimiento tuvo enseguida lectura política, ya que fue pronunciado justo a pocos días de que el presidente les reprochara a los hombres de la industria no estar a la altura de las circunstancias y que muchos "se hayan acostumbrado a recibir subsidios y protección constante durante los 12 años y medio de kirchnerismo", lo cual, desde la óptica presidencial, les hizo perder de vista la necesidad de reinvertir utilidades para ganar competitividad y salir al mundo a ganar mercados.No fue casual que mientras brindaba su discurso, al lado de Macri estuviese el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien hace unos días le reclamó a varios dirigentes de la UIA que se "dejaran de llorar y se pusieran a innovar y a mejorar la competitividad", lo cual fue avalado por Macri en la última reunión de gabinete.Con esa frase Macri dio una señal de lo que piensa sobre el sector empresarial: el campo cumplió, pero al menos parte de la industria, no lo hizo.Al inaugurar la muestra les dijo a los productores: "No están solos" y les aseguró que "quedó muy atrás lo que pasó hace 10 años con la (resolución) 125", con la que el gobierno kirchnerista intentó imponerle "retenciones móviles" (una idea del entonces ministro y ahora diputado Martín Lousteau) al agro para apropiarse con buena parte de la renta en ascenso del sector."Sentimos que somos un equipo. Quedó muy atrás lo que pasó hace 10 años con la 125. Ahora valoramos los cientos de miles de puestos de trabajo que genera el campo, y estamos seguros de que pueden generar muchísimos más", destacó Macri, tras recorrer el enorme predio de 200.000 metros cuadrados y 1.200 de frente.Rodeado también por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, el presidente enumeró beneficios "en el corto plazo" para que los productores puedan afrontar las consecuencias del cambio climático."Ha sido un año difícil, arrancamos con inundaciones, incendios y heladas, y ahora estamos atravesando la sequía más dura de los últimos 40 años", recordó.Anunció que el Banco Central emitirá una resolución que "prorroga automáticamente todos los vencimientos de los créditos sin que caigan en mora para aquellos que ya tienen crédito, y de esa manera posibilitar que adquieran nuevos créditos para atravesar este momento".Además, el Banco Nación anunciará "créditos importantes con plazos de gracia importantes". El Gobierno anulará al menos cuatro registros: el Fiscal de Operadores de Granos; el de Tierras Rurales Explotadas (TIRE); el Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA); y el de Usuarios de Semillas.El Gobierno los considera "trabas burocráticas creadas por el kirchnerismo con el único fin de recaudar". Sobre las declaraciones juradas, Macri dijo que "de siete que tienen que hacer hoy, deberán presentar una sola por año. Vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos".Además, estacó la puesta en marcha de "los corredores seguros para Bitrenes, para transportar más carga por menos costo", y pidió ayuda a gobernadores e intendentes "apostar a los consorcios, para que los caminos rurales estén en mejores condiciones".Macri insistió con la idea de que la Argentina "no tiene que ser el granero del mundo, sino ser el supermercado del mundo", es decir, seguir agregando valor a la producción básica, como lo viene haciendo el sector agroindustrial, el complejo más avanzado del mundo en materia tecnológica.Del acto en Expoagro -estará abierta hasta el viernes- también participaron, entre otros, los senadores Alfredo De Angeli -presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara alta- y Esteban Bullrich.LA MUESTRAExpoagro estará abierta hasta el viernes en el kilómetro 225 de la Autopista Rosario-Buenos Aires, en jurisdicción de San Nicolás, y es la edición 12 de un evento en el que cada marzo confluyen productores, proveedores y dirigentes agroindustriales de todos los calibres.La muestra tiene 415 expositores, lo cual supera los 386 de la edición pasada, cuando se generaron negocios por más de $20.000 millones.Además de expositores de maquinaria agrícola, en Expoagro participan siete razas bovinas y se rematarán 32.000 cabezas. También hay cuatro auditorios para disertaciones, campeonatos de alambradores y escultores, y una carpa de emprendedores, entre otras actividades.