se quedó lamentando los dos puntos que perdió, ante All Boys, aunque también por barrio Alberdi se siguen penando por las últimas actuaciones que tuvo el equipo en el Monumental. Es cierto que el elenco de Lucas Bovaglio sigue siendo líder de la, pero ya no solo, y ya no depende de sí mismo para quedarse con el ascenso directo a la Superliga. De los últimos 15 puntos que hubo en juego sólo consiguió 6. Lo igualó Aldosivi y vienen al acecho unos cuantos., capitán de la “Crema”, confesó:, era un partido clave para nosotros porque veníamos de dos empates consecutivos, era una chance para no dejar pasar y por eso estamos con mucha bronca, mucho más de la manera que se nos escapa”. Y sumó: “A la vez hay que estar tranquilos porque sabemos que todavía quedan varios partidos”.-Nos está costando el cierre de los partidos y más contundencia en los ataque, son detalles a corregir. Cuando nos ponemos arriba en el marcador nos está costando mantener esa diferencia y ampliarla. Son momentos malos que estamos pasando, ya no tenemos margen de error, ya no dependemos de nosotros y hay que empezar a sacar los tres puntos todos los fines de semana y meterle presión a los que vienen con nosotros y los que se quieren sumar a la competencia por el ascenso directo. No tenemos que volver a cometer esos errores.-Sí lo vi. Sabemos que no hay que mirar para el costado y enfocarnos en lo nuestro, pero lo vi porque si ganaba Aldosivi como terminó pasando nos alcanzaban en la punta.-Está todo muy parejo, muy apretado. Creo que no hay que mirar solamente a Aldosivi, hay rivales que se vienen acercando mucho. Nosotros tenemos que buscar los tres puntos en todos los partidos, todo el mundo se juega por cosas importantes y van a quedar puntos en el camino, tenemos que lograr ir partido a partido y meterle presión a los que quieran sumarse.-Tenemos una identidad de juego y la vamos a seguir manteniendo pero también sabemos que hay momentos del partido que no se puede seguir con esa idea y hay que buscar otra cosa y cerrar antes los partidos. Tenemos que corregir detalles que nos están costando caros como es la pelota parada, estamos cometiendo muchos errores. Hay que ganar porque el resto gana y nosotros estamos dejando puntos en el camino.-El grupo está muy bien. Sabemos que la gente cuando no se dan los resultados actúa de esa manera, en todos lados es así, obviamente que nos da bronca porque vamos punteros y creo que estamos haciendo méritos como para seguir ahí arriba. Que no te banquen por un par de partidos te da bronca pero hay que mirar un poco más para adentro y no prestar atención a lo de afuera, cuando alientan y apoyan las cosas van bien encaminadas. Hay que estar más unidos que nunca, pensar en nosotros que si nos va bien ellos van a cambiar el pensamiento y la manera de actuar. Hay que estar tranquilos y devolverle las alegrías a la gente que se lo merecen.- Un partido duro, ellos tienen que salir a ganar y nosotros no podemos dejar más puntos en el camino, ni el empate nos sirve. Tenemos que empezar a pensar en ganar todos los partidos.-Si, lo miramos, también los rivales juegan. Pero tenemos que pensar en nosotros y no en lo que le toca al resto, sabemos que ya no dependemos de nosotros, pero si nosotros ganamos le vamos a meter presión a todos.