Modelo argentina que hoy desfila en pasarelas europeas

Alexis Astore, titular de la agencia UMO, con gran entusiasmo nos acercó con pedido de reproducción, una entrevista efectuada por la agencia que hoy la represente, a una modelo que pasó por UMO y que está comenzando a trabajar, a paso firme por las pasarelas europeas.Se trata de Sofía Romay, una jovencita de 17 años que estuvo radicada en nuestra ciudad desde que contaba con 6 años hasta que cumplió los 16, es hija de Emiliano Romay y Karina Santos. Durante un año residió en Capital Federal, hoy está radicada en Londres.A continuación las respuestas de la modelo:No, pero en diciembre del año pasado firmé con Next Models y planificamos que en enero me instale en Europa.Burberry, en LondresPorque fue mi primer show; me gustó mucho la puesta en escena, sentía mucha adrenalina y emoción en el backstage, y también porque estaba Cara Delevingne y Adwoa Aboah. Sumado que era la despedida del director creativo de la marca y el desfile transmitía un mensaje genuino por la igualdad de género.Si, en Europa son más fríos. Te hacen notar si gustas o no. He visto casos de chicas en que los directores agarraban sus composites y les decían ‘bye’. Nadie pierde el tiempo.Realmente no, se dio de casualidad.Mi mamá se cruzó con Alexis Astore que en conjunto con Central Models buscaban caras nuevas para representar, y me invitó a presentarme al scouting donde quedé elegida junto con Virgina Arnold ( Rafaela), que también está trabajando en BA.Empecé en Umo Models School dirigido por Alexis Astore, y a través de ellos conocí a Carolina Facciuto, quien sigue siendo mi actual representante (Central Models). Gracias a la agencia de Buenos Aires al poco tiempo empecé a trabajar, haciendo campañas para grandes firmas, como por ejemplo Muaa, Complot, Jazmín Chebar, Ay not Dead, Cher, entre otras.Note que iba en serio cuando empecé a viajar todas las semanas a Buenos Aires.Sí, son un gran sostén para mí, son mi segunda familia. Me hacen extrañar un poco menos a Rafaela.Mis papás confían en ellos, por eso me dejaron instalarme en Buenos Aires y ahora en Europa.Incluso estos primeros dos meses Carolina viajó conmigo ya que soy menor. Eso me ayudó a manejarme en Europa, a ganar confianza y sobre todo a soltarme con el idioma.Voy a vivir entre Londres, Milán, Paris y New York.El objetivo es seguir creciendo y afianzar mi carrera internacional.A nivel personal terminar el secundario (haría muy feliz a mis papás y a mi agencia). Lo estoy cursando a distancia y me quedan pocas materias para graduarme.Agradezco a mis papás por criarme con libertad, apoyarme, enseñarme que no importa la distancia, que viviendo lejos igual los siento cerca.Con ellos, mis hermanas y amigos la tecnología es mi gran aliada!La pasión y dedicación que Alexis y su equipo ponían en cada desfile, la motivación constante en los cursos y su confianza hacia mi persona. El primer día que me vio él ya me imaginaba en Paris.Si si apenas me vio cuando fui con mis padres a anotarme para los Cursos de UMO Models School... me dijo….Sofia…si haces bien las cosas podes llegar a Paris o Milán la capital de la moda….eso me impactó y aun lo recuerdo…. Entre risas….Burberry (Londres), Jil Sander, Dolce&Gabbana, Blumarine, Marco de Vicenzo, N•21 (Milán) Rochas, Andrew GN, Y Project, Shiatzy Chen, Junko Shimada (Paris).