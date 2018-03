Corach salió a responder a Viotti

A raíz del plan de emergencia en seguridad presentado ayer por Leonardo Viotti con críticas a algunas políticas municipales, el jefe de Gabinete del Municipio Marcos Corach hizo declaraciones a LA OPINION:"Nos gustaría agradecerle a Leo por la serie de propuestas que ha presentado hoy (por ayer) en la universidad. También nos gustaría escucharlas en el Concejo, que es el ámbito natural en el cual los concejales deben debatir, intercambiar y acordar proyectos para la ciudad."No puedo dejar de mencionar que nos hubiera gustado ser invitados a participar de esta presentación, ya que somos el Gobierno de la ciudad, y quienes ponemos en marcha todos los días la inmensa cantidad de obras y acciones que intentan mejorar la vida de los rafaelinos. Nosotros entendemos que la seguridad no debería ser tomado como un tema por el cual enfrentarnos, en términos de partidismo o competencia política, sino que es el tema por el cual debemos unirnos, trabajar juntos, encontrar caminos de solución, en lo que sin dudas es hoy la principal preocupación de los rafaelinos. Me hubiera gustado que Leo nos comente, consulte, proponga estos proyectos cuando estamos a un piso de distancia todos los días, y hasta compartimos el ascensor, como hoy (por ayer). O que se hubiera acercado a conversar sobre estas problemáticas cuando el propio Intendente lo convocó hace apenas unas semanas."No podemos dejar de mencionar y hacer un humilde llamado a todos los concejales que hoy integran nuestro Concejo, sobre la necesidad de abordar cada temática, problemática con la seriedad, la responsabilidad y compromiso que los rafaelinos merecen y esperan de la clase política que los representa."Muchas veces nos encontramos escuchando declaraciones mediáticas de la oposición, que no responden a diagnósticos serios, ni a propuestas aplicables, viables. Y muchas otras escuchamos que esas propuestas forman parte de los programas, acciones y actividades que nosotros efectivamente estamos llevando adelante. Quiero creer, de hecho apuesto a que así debe ser, que Leo no se ha informado lo suficiente sobre la cantidad de programas y políticas que estamos desarrollando en los barrios, en materia de seguridad, de inclusión, de educación, de cultura, por ejemplo. Ya que mucho de lo que escuché hoy (por ayer) forma parte literalmente de esos mismos programas."Nuestros equipos están en la calle, en los barrios y los vecinos lo saben. Por ejemplo, Leo ha propuesto campañas de concientización, mejora del alumbrado público, programas educativos o la promoción del centro territorial de denuncias. Me alegra comunicarle al concejal que esas propuestas son la realidad actual de nuestra gestión en seguridad."Me alegra compartir la preocupación en torno a la seguridad que ha manifestado Leo en su charla de hoy (por ayer), también nos hubiera gustado que lo manifestara al Ministro de Seguridad provincial o al Gobierno de la provincia, del cual él fue funcionario hasta hace poco tiempo, y cuya cercanía seguramente hubiera colaborado en acercar nuestros pedidos reiterados sobre mayor presencia policial en nuestra ciudad."No estamos cerrados a las propuestas, ideas y debates. Muy por el contrario, estamos dispuestos a todo eso, ya que es la forma en la que entendemos la política y la democracia. Pero intentemos sumar, ser creativos, responsables y respetuosos de quienes nos han confiado el enorme honor de representarlos."Intentemos no mediatizar las problemáticas que hoy afectan a nuestros vecinos, intentemos abocarnos a estudiar, dialogar, trabajar juntos en encontrar las mejores soluciones a los problemas de la ciudadanía. Nosotros trabajamos todos los días con esta lógica. Queda invitado nuevamente el concejal Viotti, y quienes quieran sumar, a debatir ideas, proyectos y propuestas en los ámbitos correspondientes".