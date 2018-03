Leo Viotti habló de "fetos en cañerías" y armó una polémica

Las sorpresivas declaraciones de Leonardo Viotti sobre el hecho de que hay fetos que bloquean las cloacas de la ciudad fueron cobrando la velocidad y la dimensión de una bola de nieve. Pudieron haber pasado por inadvertidas, pero un proyecto presentado en el Concejo (que podría ser tratado este viernes), reclamándole a ASSA información oficial al respecto, terminaron potenciándolas hasta llegar a los medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (como C5N), pasando por Santa Fe y Rosario."Te invito a hablar con la gente de ASSA de la empresa de aguas, ellos mismos te van a poder contar la cantidad de fetos que encuentran en las cañerías y a veces se tapan las cañerías por cosas y cuando les toca a los chicos ir a trabajar ellos mismos te pueden contar lo que encuentran en las cañerías”. Esas fueron las declaraciones de Viotti en el programa Reencuentro, que conduce Gerardo Zanoni en LT28 y que motivaron al Dr. Silvio Bonafede a presentar un proyecto de Resolución. En la misma se le solicita "al Presidente del Directorio de Aguas Santafesinas SA (ASSA), Sebastián Bonet informe urgentemente si los dichos vertidos (...) por el concejal del Bloque Cambiemos Leonardo Viotti son ciertos y si en la ciudad de Rafaela los trabajadores de la empresa han encontrado fetos en las cañerías. En caso afirmativo que responda y envíe a este Cuerpo qué cantidad, en qué fechas, en qué lugares y qué se realizó al momento de encontrarlos, con posterioridad y todo lo que considere pertinente detallar sobre dichas situaciones".El proyecto debería ingresar oficialmente en la próxima sesión y pasar a comisión, para ser analizado la semana que viene. Pero, en diálogo con LA OPINION, Bonafede no descartó que pueda tratarse este mismo viernes. Vale destacar que debido a la medida de fuerza adoptada por la FESTRAM, la sesión ordinaria que estaba pautada para este jueves a las 13 se postergó para el viernes a las 9."Hay que sacar la cuestión partidaria de por medio. Si realmente fuese cierto, hay una cuestión penal de por medio, porque los empleados debieron haber realizado una denuncia", dijo Bonafede en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).Fuentes vinculadas a ASSA descartaron que lo denunciado por Viotti sea cierto y sólo admiten dos casos: uno hace unos 30 años y otro hace una década.¿Qué dice Viotti? En diálogo con "Algo dirán", comentó: "veremos cuáles son las cuestiones administrativas que tenemos que ver. En su momento, en forma informal, un empleado me lo comentó, que no tenían las herramientas suficientes para hacer una denuncia y que no tenían los datos concretos. Pero sí me daba la información general. Decidiremos en comisión si avanzaremos con un pedido a ASSA o vamos a la Justicia. Igualmente, de la forma que lo toma Bonafede, te puedo adelantar que la respuesta de ASSA va a ser negativa. A mí me lo dicen de forma informal. Y en el mismo proyecto deja entrever que si dicen que es cierto, van a tomar medidas judiciales. Es lo mismo que pedir que digan que es mentira. Estoy tranquilo porque sé que lo que digo es verdad. En el partido estamos viendo qué medidas tomaremos".¿Qué es lo que hizo que Viotti le creyera a este empleado? "Me lo dijo cuando hablábamos de otra cosa, de por qué se tapan los caños desde hace meses en el norte de la ciudad. Me dijo que se encontraban con colchones, ropa, pañales. 'Y hasta fetos nos encontramos. Es normal", me dijo. Entiendo que si bien esa persona me lo dijo de forma natural, sin sorprenderse, para quienes no trabajamos en ASSA, quizás pueda llamar la atención", respondió.