Se roban 169 celulares por hora en la Argentina

Un estudio de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema) señala queSegún indicó por radio LT 10 Jorge Giordano, integrante de la Cámara, la organización viene pidiendo la instrumentación de lo que denomina como “Lista blanca” de equipos, para que cada usuario se anote en una base de datos y así terminar con el flagelo alimentado por el altísimo nivel de compra en el mercado negro.Giordano sostuvo que “las cifras asustan, pero cabe destacar que se trata de sólo lo denunciado, pero creemos que los números reales pueden representar el doble en la realidad”.Además, destacó que, “los damnificados denuncian cuando sienten que sirve para algo, pero lamentablemente muchas veces no sirve para nada, entonces no se hacen muchas de las denuncias”.La "Lista Blanca" funciona en distintos países del mundo y consiste en una base de datos de los teléfonos que se encuentran en funcionamiento."Porque además de evitar los robos, también se combate el tráfico de equipos. Aquí, en cambio, se elige un sistema de Lista Negra, que deja afuera un enorme segmento de la problemática, entonces seguimos teniendo esta tasa de robos gigantesca”, consideró Giordano.La estadística sobre celulares robados no sólo representa a los sustraídos con violencia en la vía pública, o los que fueron hurtados, sino que incluyen los robos masivos de teléfonos, por ejemplo en el marco de hechos de piratería del asfalto o atracos en negocios de venta.