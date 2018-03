Provocativas pintadas en el Club Peñarol

Todavía no empezó el Torneo de la Liga, pero ya las barras calientan los motores, por ahora fuera de las tribunas, y de un modo discutible.Es que en días anteriores, en la zona de vestuarios del Club Peñarol, y también en la tribuna, aparecieron pintadas que no dejan duda sobre quién escribió los provocativos “mensajes”, ya que llevan firma.“Hijo te amo. Tu papá Quilmes” y “C.A.A.Q. La Barra de Quilmes”, son algunos de los grafitis pintados con aerosol negro en el Club Peñarol, no sólo en los vestuarios sino también en la tribuna.Así está el clima entre los clásicos rivales del noreste ciudadano, antes que empiece el torneo.Habrá que ver cómo llegan a la fecha 8 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, cuando en el estadio “Agustín Giuliani”, cancha de Quilmes en Barrio Italia, los simpatizantes y jugadores de ambos equipos se vean las caras.Eso sí, el partido se resuelve jugando y en la cancha.Siendo las 20:30 de la víspera, la policía procedió a la aprehensión de J.J.A., de 18 años, y de I.M., de 19, por el delito de desobediencia a la autoridad, ya que se dieron a la fuga en una motocicleta y luego J.J.A. siguió la fuga a pie.La fiscal Dra. Lorena Korakis dispuso que si no contaban con antecedentes se produzca el cese de la aprehensión.Al cierre de esta edición, a las 22:30, se estaba resolviendo la situación de J.J.A., ya que en el sistema le aparecía un grave delito cometido con anterioridad.