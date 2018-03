Hubo elecciones de delegados en el Comité de Cuenca

Tal como lo anunciáramos desde este segmento la semana pasada se llevaron a cabo las elecciones para delegados distritales correspondientes al sector productores. Decir que las elecciones se desarrollaron con normalidad no es verdad, decir que hubo desmanes tampoco es verdad. Es llamativo la casi nula participación de los productores de los distritos de Palacios, Colonia Bossi, Colonia Tacurales, Tacural, Hugentobler, Bicha y Las Palmeras donde en algunos casos ni siquiera hubo 4 personas para elegir 2 delegados titulares y 2 suplentes. Una falta de compromiso total.Las autoridades actuales manifestaron su sorpresa porque en época de inundaciones no salían de la sede del comité, hasta les habían exigido que estuviesen los Senadores de los departamentos Castellanos, Alcides Calvo y de San Cristóbal Felipe Michlig, porque exigían los señores productores que se les saque el agua de sus explotaciones, y estaban en su derecho, como también en épocas donde no llueve también deben participar para aportar ideas para el plan de obras del 2018.El productor agropecuario tiene memoria a corto plazo, ya se olvidaron de que se cumplen por estos días 10 años de la resolución 125, se olvidaron de las amenazas que recibía seguido Pedro Morini quien se había negado a aceptar esa medida cuando él era diputado nacional, el productor agropecuario no participa en las instituciones pero después pone el grito en el cielo cuando pasan cosas como el estado desastroso de lo que era un modelo en el mundo del cooperativismo como lo era SanCor. Tuvo que salir el gremio de los trabajadores lecheros como ATILRA con Héctor Ponce a la cabeza a pelear por el precio del litro de leche tranqueras adentro porque el productor no participaba.Puede ser que tomen conciencia de estos 4 ejemplos ligados directamente al campo, donde el productor agropecuario no participó. Sin participación las instituciones van camino a desaparecer y ahí sí vamos a escuchar: " y ahora... quién podrá defendernos..." (y el chapulín colorado no existe).