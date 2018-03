En reciente parte de prensa el Municipio local hizo saber que, en virtud del paro de trabajadores municipales declarado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y con adhesión del SOEM- Sindicato de Obreros y Empleados Municipales- para el miércoles 14 y jueves 15 de marzo, el servicio de recolección de residuos queda suspendido desde la medianoche del martes 13 y hasta el viernes 16.De tal modo, el trabajo de recolección nocturna de los residuos no recuperables, que inicia a la hora 20 del martes 13, se realizará hasta las 23.59 de este día. Desde este momento y hasta las 23.59 del jueves 15 no se brindará ningún servicio municipal de recolección.En detalle, se trabajará de la siguiente manera: Sectores 1 y 2 (al ESTE de Montalbetti – 9 de Julio y Bolívar). Martes 13 no recuperables (nocturna). El servicio se brindará desde las 20 hasta las 23.59. Miércoles 14 todos los servicios suspendidos. Sectores 3 y 4 (al OESTE de Montalbetti – 9 de Julio y Bolivar) Miércoles 14 y jueves 15 todos los servicios suspendidos. Se solicita la colaboración ciudadana de no sacar los residuos a la vía pública en aquellos sectores donde no se brindará el servicio, y se recuerda que están a disposición los puntos limpios de la ciudad para ser utilizados en casos de necesidad. Muchas gracias por la comprensión.