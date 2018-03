Hoy no se cobra peaje

El Sindicato de Trabajadores Viales (Sutracovi) decidió en un plenario realizado el fin de semana en San Javier realizar una medida de fuerza a lo largo de todo este jueves, con levantamiento de barreras en todos los peajes de Santa Fe, tanto de rutas nacionales como provinciales (desde las 6 am del 14 de marzo, hasta la misma hora del jueves 15). El paro por 24 horas se realiza en protesta por la decisión de la Nación de levantar las 4 cabinas en la ruta nacional 11 (Nelson, Videla, Reconquista y Florencia)."La ruta 11 no se encuentra dentro de los procesos licitatorios y por eso levantarían el peaje. El año pasado nos dijeron que ninguna empresa quedaría a cargo, y a pesar de nuestros reclamos, nada cambió y al parecer todos estos trabajadores no tendrán respaldo", dijo a diario Uno de Santa Fe Leandro Bond, titular de Sutracovi.