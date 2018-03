Hockey: dio inicio el torneo de la FOSH

El domingo 11 de marzo comenzó la temporada 2018 de la Federación del Oeste Santafesino con la disputa de las Zonas A1 y A2 de damas, niveles determinados por la cantidad de líneas que pueden presentar los distintos clubes. En la oportunidad se dio el debut de nuevos equipos en la Federación, como Atlético de Rafaela, Sarmiento de Humboldt y Sa Pereira.Tres de los equipos que jugarán el Regional F en Esperanza desde el jueves salieron airosos: San Jorge y los dos 9 de Julio, mientras que igualó Juventud de Humboldt. Este es el detalle de los resultados y goleadoras que pudimos recabar:Primera división: Atlético de Rafaela 0 – Atlético San Jorge 1 (Valentina Mensa). Intermedia: no hubo.Primera división: Unión de Sunchales 0 – 9 de Julio de Morteros 1 (Marcela Manzur). Intermedia: Unión 1 – 9 de Julio de Morteros 2 (Belén Galarza y Paola Páez).Primera división: Bochazo de San Vicente 0 – 9 de Julio de Rafaela 8 (Betsabé Bertoni -3-, Araceli Gorosito, Danisa Dechiara -2-, Elisa Esser y Yamila Breckes). Intermedia: Bochazo 0 – 9 de Julio 4 (Yamila Breckes -2-, Marianela Cattánea y Danisa Dechiara).Sarmiento de Humboldt - Centro de Brinkmann, no jugaron en estas categorías porque Brinkmann no presenta dichas divisiones.Primera división: Ben Hur 3 (Tatiana Barreto, Daiana Vivas y Betiana Fernández) – Belgrano de Sa Pereira 0. Intermedia: Ben Hur 1 (María José Soria) – Belgrano de Sa Pereira 2.Primera división: Dep. Bella Italia 1 (Loreley Yori) – Moreno de Lehmann 0. Intermedia: Dep. Bella Italia 1 (Erica Palomares) – Moreno 0.Primera división: Libertad de San Francisco 2 – Juventud de Humboldt 2 (Corina Mattio y Silvana Ibáñez, de penal). Intermedia: Libertad 0 – Juventud 2 (Rocío Moreno y Naiara Figueroa).Primera división: Sportivo Norte 3 (Antonela Bravo, Flor Brain y Rocío Colón) – Municipal de Tránsito 1. Intermedia: Sportivo Norte 1 (Vanesa Rotela) – Municipal de Tránsito 3.