Heinze niega vínculos con el empresario Lázaro Baéz

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El director técnico Gabriel Heinze aseguró ayer que no tiene "ningún tipo de vinculación" con Lázaro Báez y la denominada "ruta del dinero K", luego de aparecer como presunto depositante en una cuenta en Suiza de una empresa radicada en Panamá, de la cual eran beneficiarios los cuatro hijos del empresario detenido.En un comunicado, el ex futbolista señaló que ese dinero era parte de "fondos legítimos provenientes de su actividad profesional en el extranjero", destinado a la "realización de una inversión local". "Ante los comentarios existentes en los medios vinculados a un supuesto vínculo del señor Gabriel Heinze con la investigación en contra la familia Báez y la denominada ´ruta del dinero K´ el nombrado desea dejar en claro que ningún tipo de vinculación tiene o tuvo jamás con estas personas a quienes ni siquiera conoce", señaló el ex integrante de la Selección argentina de fútbol.Según explicó, "la operación a la que se hace referencia del año 2012 obedeció a una transferencia bancaria legítima desde su cuenta personal en el extranjero a la cuenta bancaria indicada por la entidad argentina encargada de repatriar los fondos para la realización de una inversión local".El entrenador de Vélez y el futbolista Carlos Tevez aparecieron como presuntos depositantes en una cuenta en Suiza de una empresa radicada en Panamá, de la que eran beneficiarios los cuatro hijos de Báez.