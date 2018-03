Libertad ante Villa San Martín

Libertad de Sunchales intentará retornar a la victoria este miércoles, cuando reciba a Villa San Martín de Resistencia por la segunda fase de la Liga Argentina de Básquetbol. El partido se disputará a partir de las 21:30, con el arbitraje de Ariel Rosas y Danilo Molina.Luego de la derrota sufrida el sábado pasado en Oberá, el equipo dirigido por Sebastián Saborido pretende recuperar puntos en casa, para acercarse otra vez a la línea del puntero Hindú de Resistencia. El equipo chaqueño ocupa la octava posición en la Conferencia Norte con 7 victorias y 12 derrotas. El martes cayó en Armstrong ante Norte por 86 a 69, con 17 puntos y 8 rebotes convertidos por el rafaelino Guillermo Saavedra que no alcanzaron para evitar el traspié.No obstante, los Tigres no deberán dejarse sorprender ya que han tenido en esta competencia mayores dificultades con equipos que no son tan protagonistas que con los encumbrados.1) Hindú 45.5 puntos; 2) Libertad 42.5; 3) Barrio Parque 42; 4) BHY Tiro Federal 41.5; 5) Unión de Santa Fe 40.5; 6) Oberá 40; 7) Talleres de Tafí Viejo 39; 8) Villa San Martín 38.5.SORTEAN EL MUNDIAL U17 EN ROSARIOEste miércoles, en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, se llevará a cabo el sorteo para el Mundial U17, que se celebrará del 30 de junio al 8 de julio en doble sede (Santa Fe y Rosario). El evento contará con la presencia de autoridades de FIBA, Gobierno provincial y municipal, dirigentes de CABB (encabezando el Presidente Federico Susbielles), el entrenador de la Selección Argentina, Sergio Hernández, y nada menos que Andrés Nocioni. El sorteo está previsto para las 19 y podrá seguirse en vivo a través del canal de FIBA (https://www.youtube.com/watch?v=LFmf7LbEEIw&feature=youtu.be).El torneo contará con 16 participantes, de los cuales cinco representan a Europa (Serbia, Croacia, Montenegro, Turquía y Canadá), cuatro de Asia (saldrán del clasificatorio que se disputará en Foshan, China, del 2 al 8 de abril), dos de Africa (Egipto y Malí) y cinco de América (el local, Canadá, Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos).