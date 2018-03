Con día, hora y árbitros

Desde AFA se dieron a conocer las designaciones arbitrales para el fin de semana y Luis Lobo Medina fue elegido como árbitro principal del encuentro entre Mitre de Santiago del Estero y Atlético de Rafaela, el domingo a las 17hs, por la 19° fecha de la B Nacional.Esta será la primera vez que la “Crema” se medirá ante el elenco santiagueño, como así también la que tendrá a dicho juez en un encuentro oficial.15:30hs Brown (A) vs Gimnasia (J) (Yael Falcón), Flandria vs Dep. Riestra (Julio Barraza), 17hs Ferro vs Villa Dalmine (Ignacio Lupani), 17:05hs (TyC Sports) Almagro vs San Martin (Nazareno Arasa), 19:05hs (TyC Sports) Agropecuario vs Sp. Estudiantes (Diego Ceballos).15:30hs Guillermo Brown vs Los Andes (Sebastián Ranciglio), 16hs Juventud Unida vs Santamarina Bruno Bocca), 17hs Mitre vs Atlético de Rafaela (Luis Lobo), 18hs Instituto vs Nueva Chicago (Gerardo Méndez), 19hs (DirecTV) All Boys vs Boca Unidos (Pablo Diaz), 19:30hs Independiente Rivadavia vs Sarmiento (Alejandro Castro).21:05hs (TyC Sports) Aldosivi vs Quilmes (Ramiro López).Libre: Dep. Moron.