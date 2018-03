El 80% de los empleadores no tiene previsto tomar personal

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Ocho de cada diez empresarios no espera tomar personal en un corto plazo ante un escenario de "moderación", indicó ayer un informe privado. Los datos surgen de un sondeo realizado por la empresa ManpowerGroup de acuerdo con 800 empleadores argentinos consultados.El estudio señaló que la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para los próximos tres meses sumó 6%, lo cual significó una caída de un punto porcentual respecto del trimestre pasado, mientras que representó "un alza del mismo tenor al compararlas con el mismo período del año anterior"."Los resultados avalan un momento de moderación entre los empleadores, que si bien no prevén movimientos significativos en el corto plazo, muestran cierta estabilidad con leves mejorías en los últimos dos años", evaluó el vicepresidente y director nacional de operaciones de ManpowerGroup Argentina. Así, analizó que "aún persiste una mayoría (80%) que no pronostica cambios en sus dotaciones".