Docentes comienzan hoy un paro en medio de declaraciones cruzadas

No se dictarán clases en las escuelas públicas de la ciudad y de toda la provincia este martes, tampoco mañana miércoles, en relación a un nuevo paro del gremio docente tras haber rechazado, el último viernes, una nueva propuesta del Gobierno provincial.

Recordemos que tras el encuentro en la casa gris, la paritaria docente pasó a un cuarto intermedio, y se anunció el paro de actividades de 48 horas, al igual que los trabajadores estatales.

Las delegadas Sonia Alesso (AMSAFE) y Patricia Mounier (SADOP) ratificaron el rechazo de la propuesta.

Las delegadas, además, denunciaron: “La propuesta es insuficiente. La provincia no se quiere mover de lo impuesto por el gobierno nacional”. Rosa Bugna, representante del gremio UDA, también reafirmó el rechazo salarial. “Estamos reclamando que el porcentaje se acerque a la realidad. Insistimos en que sea mejorado el porcentaje”.

La Unión de Docentes Argentinos se unió a la medida de paro de los días martes y miércoles de la semana próxima.

Las discusiones paritarias en la provincia están lejos de llegar a un acuerdo. Los gremios consideran insuficiente la oferta del gobierno provincial que, en cambio, cree que "es buena" y "sostiene el poder adquisitivo de los trabajadores".

Por otro lado, Pablo Farías, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado provincial, exclamó que "irnos mucho más allá del 16% sería imprudente", en tanto que expresó que repudió el nuevo paro de actividad escolar: "es excesivo un paro de 48 horas" ya que "no estamos cerrando la paritaria, ni firmando un aumento por decreto del 15% como Mendoza, respetamos la ley vigente y tenemos un diálogo importante".

Ante la consulta de si se aplicarán descuentos a quienes adhieran a las medida de fuerza, Farías comentó en Todo pasa que "existe esa posibilidad y lo vamos a estar evaluando esta semana".

Además, que desde el Ministerio de Trabajo llamen a la conciliación obligatoria lo consideró un "recurso extremo al que podemos recurrir si esto se agrava".



5 DIAS DE CLASES, SOBRE 10

Ese es el número frío que tenemos en este comienzo de un nuevo ciclo lectivo, interrumpido por paros y por faltas de propuestas del gobierno a los maestros. Recordemos que la semana pasada, por este mismo inconveniente, los docentes decidieron parar lunes y martes y además, adherirse a la movilización que hicieron las mujeres, en honor a su día. Esa jornada tampoco se han dictado las clases.

Ayer, comenzó una nueva semana, con los chicos yendo normalmente a las escuelas. Pero hoy y mañana el ciclo se verá nuevamente interrumpido, por lo que restan nada más los días jueves y viernes para que se dicten clases normalmente.

Ayer, en diálogo con Radio ADN, FM 97.9, Laura Ambroggio, secretaria gremial de AMSAFE, se refirió a las horas que viven los maestros, luego de rechazar la propuesta que el Gobierno provincial le hizo, en un 16% en tres tramos. “El viernes nos volvimos sin nada, con las manos vacías. Esperábamos que haya una nueva propuesta para terminar esta situación que pone incómoda a los papás, a los docentes mismos… pero el gobierno no avanza, le pone un techo y acá estamos en esta encrucijada", dijo Ambroggio

En tanto, agregó que “el gobierno juega a ese desgaste. Farías dijo que ya piensan en un descuento de los días. Es un desgaste, nosotros ponemos la cara frente a los padres. Despacio nos obligan a bajarnos del plan de lucha", dijo al respecto.