El director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Bersano, respondió a los dichos del presidente del Concejo, Raúl Bonino, sobre la no colaboración del Municipio en la gestión que vienen solicitando de las carpetas presentadas ante la Nación sobre planes de vivienda para Rafaela.“Nadie tomó contacto conmigo y obviamente si lo hubiera hecho nos hubiésemos puesto a disposición, inclusive para poder tener juntos una reunión con las autoridades nacionales”, remarcó Bersano.Asimismo recordó que “en septiembre de 2017, a requerimiento del Concejo, elevamos la información detallada sobre los Programas de Viviendas que presentamos ante la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación”.“Por eso no se entienden las declaraciones de Bonino porque la información está disponible, lo que necesitamos es trabajar juntos porque el objetivo principal es que la gente tenga la posibilidad de tener su vivienda o su lote”, especificó.También explicó que “desde el municipio hemos presentado a Nación proyectos desde el año 2016, que incluyen planes de vivienda, planes de urbanización de lotes y de regularización dominial entre otros. En los primeros días de marzo de este año volvimos a realizar una nueva presentación de un plan de 50 viviendas”.“Lo que necesitamos son respuestas de la Nación, porque los proyectos que presentamos están con la documentación requerida y hasta el momento no hemos recibido respuesta sobre la factibilidad de los mismos. Desde lo que nos corresponde hacer, lo estamos haciendo”, aclaró el funcionario.Por otro lado, agregó que “el acceso a la vivienda o a un lote es un tema muy sensible. Hay muchas familias que están esperando la solución habitacional, y hay que tener la información suficiente y detallada para hablar sobre este tema”, por respeto a las familias que están a la espera.Por otro lado, remarcó que “la ciudad necesita el apoyo del gobierno nacional para poder ejecutar viviendas. Nosotros desde el Municipio hacemos mucho esfuerzo para que a través de la compra de tierra generar un 'Banco de suelo'. En los últimos 10 años se adquirieron alrededor de 90 hectáreas. Si el Municipio no contara con terrenos o lugar donde construir las viviendas y la infraestructura sería imposible la presentación de los proyectos de los planes de vivienda".Por último, manifestó: “Nos volvemos a poner a disposición y no es una cuestión de una parte u otra. Siempre hemos propuesto poder trabajar juntos más allá de cuestiones partidarias. Tenemos más de 4 mil familias registradas que demandan una solución habitacional y es a quienes hay que responderles".