Se extendió el plazo de inscripción para el sorteo de las 64 viviendas

El gobierno provincial informó que se extendió hasta este viernes el plazo para la inscripción y actualización de datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, para el sorteo de 64 unidades habitacionales en nuestra ciudad. La medida fue tomada debido a la cantidad de consultas recibidas.

A la fecha se registran más de 3.300 familias que completaron la ficha de inscripción a través de internet, en el portal de la provincia www.santafe.gov.ar/habitat.

El sorteo se realizará el 27 de marzo en la Lotería de Santa Fe y se transmitirá en vivo a través del canal oficial de Youtube del gobierno provincial.



ACTUALIZACION DE DATOS Y REQUISITOS

Los postulantes deben actualizar sus datos en caso de que haya cambios en los ingresos o en la conformación del grupo familiar. Una vez cumplido el plazo de inscripción, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo conformará el padrón con las familias aptas para participar del sorteo.

Las familias inscriptas en el pasado bajo la vieja modalidad presencial, deberán validar sus datos en el sistema digital para mantener la antigüedad.

Entre los requisitos se encuentran poseer 10 años de residencia o trabajo en Rafaela, conformar un grupo familiar, tener ingresos demostrables por familia de por lo menos $ 13.000 (mientras que el tope máximo es de $ 38.000) y no poseer viviendas o patrimonio suficiente para acceder a una solución habitacional.

Del total de viviendas, se sortearán 53, ya que 11 se adjudicarán a beneficiarios del programa provincial "Mi Tierra Mi Casa", pertenecientes al cupo de personas con discapacidad.

De esta forma, 37 unidades se sortearán entre las familias del cupo de demanda general, 10 para la categoría de fuerzas de seguridad, 2 para la de antigüedad, 2 para la de discapacidad motriz, 1 para bomberos voluntarios y 1 para el cupo ex combatientes de Malvinas. El cupo de otra discapacidad no se conformará ya que es cubierto con los beneficiarios de “Mi Tierra Mi Casa”.

Atendiendo al cupo de antigüedad, los postulantes inscriptos desde hace más de cinco años tendrán doble chance a la hora del sorteo, es decir, participarán en los cupos antigüedad y demanda general. Las familias inscriptas bajo la vieja modalidad presencial, deberán validar sus datos en el sistema digital para mantener la antigüedad.

Diego Leone, secretario de Hábitat de Santa Fe indicó que “la implementación del sistema digital permite ahorrar tiempo, facilita el trámite y garantiza la transparencia del procedimiento, ya que la inscripción es personal y no requiere intermediarios”.