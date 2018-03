Municipales rechazaron la oferta salarial y paran miércoles y jueves

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) emitió ayer un comunicado, tras el encuentro que mantuvo con el Gobierno, y anunció un paro de 48 horas al no llegar un acuerdo tras una nueva reunión de las paritarias.En tanto, convocó para el próximo lunes (19 de marzo), a un Plenario de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir, de cara al reinicio de las negociaciones paritarias convocada para el martes 20.“La representación de los Intendentes y Presidentes Comunales no modificaron la propuesta salarial del 16,5 % con cláusula gatillo en tres tramos, lo que motivó a los representantes de Festram a dar cumplimiento al mandato del Plenario de Secretarios Generales y disponer las medidas de fuerza previstas para esta semana, las que se concretarán el miércoles 14 y jueves 15 de este mes", expresa la Federación en un comunicado.Recordemos que ya lo había adelantado a este medio Darío Cocco, secretario general del Seom, diciendo que las negociaciones “en este contexto son dificultosas", teniendo en cuenta que el gobierno haría la misma oferta que le hizo a los docentes, que comienzan hoy su paro, también de 48 horas. "De no lograr el acuerdo, los paritarios vamos a determinar pronto cómo vamos a resolver las medidas gremiales”, destacaba el gremialista, adelantándose a los hechos.Festram anunció además de los dos días de cese, una movilización para el día de mañana, a partir de las 9:30 hs conjuntamente con el resto de las Organizaciones Sindicales del sector público en conflicto. "Vamos a repudiar el techo salarial que intenta imponer tanto el Gobierno Nacional como Provincial en las negociaciones colectivas", expresan las máximas autoridades.Y agregan: “la movilización surge en rechazo a las políticas de ajuste motivadas por el aumento del costo de vida, la canasta alimentaria, los tarifazos, la falta de actualización de las Asignaciones Familiares y la intención de bajar los salarios de los trabajadores imponiendo las exigencias del Gobierno Nacional. Festram participará en conjunto con otras organizaciones sindicales, comprendiendo que esta lucha requiere de la unidad y participación de todos los trabajadores y trabajadoras" destaca.Recordemos que el paro de actividades de 48 hs se efectuará de acuerdo a la modalidad que cada Sindicato establezca, a los fines de asegurar la paralización de los servicios, y garantizar las guardias mínimas establecidas para cada localidad. Por otra parte, la Movilización del día miércoles 14 se concretará con las delegaciones de los distintos Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe, previendo la concentración a las 9:30 de la mañana en la sede de Avenida Freyre 1635 de la capital provincial.En cuanto al Seom, el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo. El miércoles viajará a Santa Fe un buen número de afiliados para sumarse a la manifestación. En tanto, el jueves, sólo estará abierta la sede de calle Brasil para despejar cualquier tipo de dudas.