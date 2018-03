Presentan plan en seguridad

Hoy a las 11 los concejales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy presentan un “Plan de emergencia en seguridad Rafaela”, en la Universidad Nacional del Litoral sede Rafaela-Sunchales (San Martín 221).Luego de muchos meses de trabajo, de pensar y planificar proyectos, de caminar los barrios, de realizar reuniones con los diferentes jefes de las fuerzas de seguridad, así como también con el fiscal regional Diego Vigo, con el ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro y con diferentes actores sociales conocedores de primera mano de la realidad, los ediles radicales decidieron presentar un plan de acciones para combatir el delito y la inseguridad en nuestra ciudad.“El plan de emergencia consta de una serie de proyectos, que no solo abarcan las diferentes realidades sociales, y pretenden eliminar la mayor cantidad de factores que hacen que una persona caiga en el mundo del delito, sino que también esta apuntado a combatir la inseguridad desde la mayor cantidad de ángulos posibles, atacando las economías del delito, incentivando a mas rafaelinos a formar parte de las fuerzas policiales, a crear espacios más seguros para volver a disfrutar en familia”.“Estamos convencidos que aún tenemos tiempo para volver a estar más seguros. Las drogas y la inseguridad son los mayores flagelos por el que atravesemos en la ciudad, no tienen distinción de clase social, edad, ni religión. No queremos ver más jóvenes que caigan en el delito o en las adicciones por culpa de un Estado ausente, que mira para otro lado. Sabemos que es necesario implementar medidas preventivas, pero estamos más seguros de que para llegar a bajar el índice delictivo y rescatar a más jóvenes de las garras de las drogas, el Estado necesita llegar de manara más rápida y eficiente, con políticas sociales claras y efectivas”.