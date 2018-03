Tampoco habrá actividad en la administración pública

Al igual que los docentes, los trabajadores nucleados en Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y los empleados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzarán hoy un paro, teniendo en cuenta que volvieron a rechazar la propuesta del gobierno provincial.

También será por 48 horas, en descontento por el 16% ofrecido: “Nuestra propuesta es de un 23 por ciento de recomposición salarial, que es de público conocimiento, y de un mínimo garantizado de 17.000 pesos porque lo viene diciendo el Indec”, emitieron los gremios en un comunicado. En tanto, coinciden que el 1,8 por ciento no debería ser discutido ya que corresponde a la paritaria pasada.

En relación a este paro, el Nodo Rafaela suspende la atención al público los dos días como consecuencia del paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo. Por este motivo, comunican que se reprogramarán los turnos asignados de DNI y pasaportes para la semana del 19/03 al 27/03. Comunicarse a partir del jueves 15 de marzo con la mesa de entrada del Nodo Rafaela al teléfono 453061/2 o personalmente en Av. Santa Fe 2771.

Por otro lado, no abrirá la sede de la Administración Provincial de Impuestos (API) de bulevar Roca.



LOS MEDICOS TAMPOCO

Otras de las actividades que se verán sentidas hoy, serán la de los médicos. Vale mencionar que habrá guardias mínimas en el Hospital Dr. Jaime Ferré por lo mencionado anteriormente.

Ayer, el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) Seccional Santa Fe emitió un comunicado en el que anuncia un paro de 48 horas en rechazo a la oferta de incremento salarial realizada este lunes por el gobierno provincial en el marco de las paritarias del sector.

Amra “informa que se llevó adelante una nueva reunión entre los Funcionarios Provinciales y nuestro Gremio a los fines de evaluar la propuesta salarial elevada por el ejecutivo en el marco de la negociación Paritaria 2018 correspondiente a los Profesionales de la Salud.

“La misma fue oficializada y consiste en un incremento salarial del 16% en tres tramos más cláusula gatillo, es decir, exactamente igual a la oferta realizada el pasado viernes los docentes y a los trabajadores de la administración central.

“Consideramos que la propuesta es insuficiente teniendo en cuenta que apenas mejora un punto porcentual de la anterior elevada la semana pasada y prácticamente no genera ninguna mejora en los salarios de nuestros compañeros que, además, percibirán el aumento en 3 períodos durante el año impactando de lleno en la pérdida del poder adquisitivo de nuestros colegas que día a día deben sortear los efectos de la inflación y las políticas económicas que atraviesa el país.