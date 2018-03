USEI logró dos bancas en parlamento italiano

SANTA FE. - Finalmente el líder del Partido USEI (Unión Sudamericana de Emigrantes Italianos), el ítalo argentino Eugenio Sangregorio logró acceder a una banca de diputado en el parlamento italiano por la circunscripción latinoamérica en las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado domingo 4 en Italia, junto al candidato a senador Adriano Cario.Otro de los postulantes a diputado para el parlamento italiano era el santafesino Dino Novello quien, pese a su muy buena performance, no logró acceder a un escaño. Novello, de esta manera y merced a su destacado debut electoral, pese a los serios inconvenientes registrados en la distribución de los votos por parte del Correo Argentino, logró convertirse en uno de los principales referentes del USEI en nuestra Provincia y seguramente en el país.Los italianos eligieron a los 630 miembros de la Cámara de Diputados y los 315 miembros electivos del Senado de la República, de los cuales 2 senadores y 4 diputados corresponden a la circunscripción América Meridional que comienza en Venezuela y finaliza en Tierra del Fuego, la segunda en importancia luego de Europa con casi un millón de votantes.Cabe señalar que en Italia Luigi Di Maio, el candidato por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) se presentó como "vencedor absoluto" con el 32% de los votos, lo que le permitirá triplicar el número de sus parlamentarios.Mientras tanto, Matteo Salvini, el candidato de la Liga Norte superó el 17% de los votos, configurándose como principal partido de la derecha italiana, por delante de la "Forza Italia" del magnate Silvio Berlusconi, que apenas supera el 14% de las papeletas.Los grandes derrotados en las elecciones del domingo fueron dos históricos: Silvio Berlusconi y Matteo Renzi, dos ex primeros ministros.Así las cosas, ahora el presidente italiano Sergio Mattarella tendrá que negociar con los ganadores para formar su gobierno con dos partidos denominados "antisistema", a tal punto que la formación vencedora Cinco Estrellas fue fundada por Giuseppe Piero Grillo, más conocido como Beppe Grillo, cómico, actor y político italiano que trabaja en el cine, la televisión y el teatro.El parlamento italiano se reúne el 23 de marzo para elegir los nuevos presidentes de Cámara y Senado, mientras que entre finales de marzo y principios de abril, Mattarella comenzará las consultas para armar su gobierno recibiendo en el Palacio del Quirinale a las delegaciones de todos los partidos, para escuchar sus intenciones. Según lo que evalúe, decidirá a quien darle el cargo (de primer ministro) para formar un gobierno.El elegido, si acepta, presentará una lista de ministros y jurará en el Quirinale. Luego, se presenta ante el Parlamento para el voto de confianza. Si supera con éxito la votación, el nuevo gobierno comienza sus funciones.En 2013 para formar un gobierno fueron necesarios dos meses, y los analistas coinciden que es probable que esta vez hará falta más tiempo, ya que no hay un límite temporal para las negociaciones. Durante todo el proceso, sigue gobernando el actual presidente del Consejo de Ministros de la República, primer ministro Paolo Gentiloni.