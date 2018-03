El Ateneo exalta la gestión de Toselli

Bajo el título "Gonzalo Toselli un intendente que está transformando a Sunchales", el Ateneo difundió un escrito en el que pone de relieve las acciones que impulsa desde el Ejecutivo local. El texto de referencia se reproduce a continuación.Gonzalo Toselli, presentó 28 hitos que traerán verdaderas transformaciones a nivel no sólo local, sino también regional, y elevarán a la ciudad dejándola más cerca del ideal deseado por los sunchalenses.Siguiendo los ejes que se plantean en el Plan de Desarrollo 2030, Toselli destacó las gestiones que desde fines de 2015 realiza junto a su equipo de trabajo. Se trata de avances significativos en materias de relevancia como Vivienda, Seguridad y Educación.Durante este tiempo, la gestión de Toselli ha demostrado que su pilar es la inclusión, siendo esta un valor que atraviesa todos sus proyectos. El más destacable es el Parque de los Encuentros, donde hoy funcionan instituciones cuyos objetivos apuntan a grupos vulnerables: un vivero inclusivo, una Cooperativa de Equinoterapia, una Huerta Comunitaria y una Sala de Procesamiento de Verduras dirigida por la Cooperativa de Trabajo Sembrando Oportunidades. Está en construcción un edificio para Lazos, una institución que trabaja con personas con consumo problemático de sustancias.En este sentido, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia Jorge Alvarez destacó que Sunchales “es modelo en políticas de inclusión para otras localidades de la provincia”.Asimismo, a los fines de ser ejemplo como Ciudad Inclusiva, se ha ideado un Plan de Acceso a la Tierra y la Vivienda para brindar oportunidades a quienes no puedan hacerlo en el mercado. Se trata de un sistema de ahorro previo en el que 18 familias abonan una cuota (accesible), que es invertida en la construcción de las viviendas y a medida que se construyen las casas, son entregadas mediante sorteo. De esta manera, se planifica que en cuatro años, 18 familias podrán tener su casa propia.En este sentido, el gobierno local ha adquirido un macizo de 14 hectáreas y gestionado la urbanización del mismo con el gobierno de la provincia. Esto traerá solución a la escasez de opciones de vivienda, loteo y a los altos precios que la comunidad debe abonar para la compra o alquiler de terrenos y espacios de vivienda (que superan a los de cualquier localidad de la zona).Respecto a la seguridad, un tópico que preocupa a las comunidades de todo el país, el gobierno local del intendente Toselli decidió hacerle frente mediante un Plan Integral de Seguridad, que incluye no sólo los contenidos duros de la materia, sino que amplía el espectro a una visión integral de la sociedad, dando valor a la inclusión de sectores vulnerables como medio fundamental para cumplir el objetivo: reducir los índices de delito. Los avances en esta materia son notables. A fines de 2017, en LA OPINION, se publicó un artículo que manifestaba “Sunchales termina su año con una considerable reducción en la cantidad de hechos delictivos comparado con 2016”. Los números indican una reducción de casos delictivos registrados en un 42 %, y en particular de robos calificados en aproximadamente un 46%).”Respecto a Educación se abren históricas oportunidades para la ciudad: Está prevista para 2018 la instalación de una nueva escuela secundaria pública (la última inaugurada en Sunchales data de 1949) y una sede de la UNL que permitiría en principio el cursado de la Tecnicatura universitaria en Electro Metalmecánica (en convenio con la Escuela Técnica local y con posibilidades en un futuro de adicionar la Tecnicatura en Automatización y Robótica.Todo esto se suma al proceso de modernización interno que el Municipio está llevando adelante, con la finalidad de ser una gestión cercana, que brinde facilidades a vecinas y vecinos y comodidad a sus trabajadoras y trabajadores. Esto no sólo se circunscribe a las modificaciones edilicias sino también a las reformas de procesos y la incorporación de sistemas que transparentan la actividad pública y generan información para la apertura de datos.Por último, pero no menos importante, el intendente Toselli anunció hace pocos días -junto a la secretaria de Estado de Energía de la provincia Verónica Geese-, la instalación de una planta de biogas que será ejecutada por la empresa Enerfe.Estará destinada a transformar en energía eléctrica los residuos industriales y de la producción. Esto se vincula directamente con el deseo de avanzar hacia una ciudad sustentable, mejorando el servicio de energía de la ciudad, y generando puestos de trabajo. Sin dudas, ubicará a la ciudad de manera estratégica en la región, la provincia y el país” tal como recalcó el propio Intendente, ya que es “el primer emprendimiento de estas características en toda la provincia”.En el último encuentro del Intendente con Margarita Stolbizer, el pasado lunes 5 en Rosario en el marco de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido GEN, la máxima referente del Partido GEN a nivel nacional destacó: “el progresismo no es un relato, no es un discurso, es gestión. Destaco a Gonzalo Toselli, quien es tal vez como la provincia y el Frente Progresista, la expresión más clara de que el progresismo no es discursivo sino de gestión, cuando uno le mejora la vida a los sectores más desfavorecidos, más frágiles, cuando abre mecanismos de participación popular y lo hace a través de una gestión transparente, eso es progresismo".De esta manera, Sunchales está despegando para destacarse en muchos aspectos. Algunos de estos hitos no tienen antecedentes en la ciudad ni en su región, y es por ello que, reiteramos, la ciudad se está transformando.