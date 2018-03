Tres clubes de la ARB en la Liga de los U19

Como es habitual cada año, la categoría U19 marcará el comienzo de la actividad de los Campeonatos Argentinos de Clubes, etapa provincial. En esta temporada serán tres los equipos de la Asociación Rafaelina que estarán tomando parte: Argentino Quilmes y Ben Hur de Rafaela, y Libertad de Sunchales. De manera coincidente, los tres clubes organizarán los cuadrangulares de ida, a disputarse los días 24 y 25 de marzo.BH integrará la Zona E y los rivales serán Temperley de Rosario, Echesortu de Rosario y Atlético Sastre. Quilmes será anfitrión en la Zona E, con Quilmes de Rafaela, estarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Platense de Reconquista y Santa Paula de Gálvez como oponentes. Por su parte, Libertad estará en un triangular con Rosario Central y Atlético San Genaro.LAS FORMATIVASEl próximo fin de semana arrancarán las Formativas 2018 de la ARB. En este año, será Independiente “B” quien presente dos equipos en las categorías U15 y U17, por lo que se mantendrán las fechas 10 y 20, las cuales servirán para que las categorías U13 y U19 tengan la misma cantidad de partidos a lo largo del año.El fixture, informado por el área de prensa de la ARB es el siguiente, recordando que para la segunda rueda se revierten las localías:Sportivo Ben Hur vs. Independiente; Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales; Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela e Independiente “B” vs. 9 de Julio. Libre: Peñarol.Libertad vs. Ben Hur; Independiente vs. Unión; Atlético vs. Independiente “B” y Peñarol vs. Quilmes. Libre: 9 de Julio.Ben Hur vs. Peñarol; Unión vs. Libertad; Independiente vs. Atlético y Quilmes vs. 9 de Julio. Libre: Independiente “B”.Libertad vs. Independiente; Independiente “B” vs. Quilmes; 9 de Julio vs. Ben Hur y Peñarol vs. Unión. Libre: Atlético.Ben Hur vs. Independiente “B”; Libertad vs. Atlético; Unión vs. 9 de Julio e Independiente vs. Peñarol. Libre: Quilmes.: Independiente “B” vs. Unión; Peñarol vs. Libertad; 9 de Julio vs. Independiente y Atlético vs. Quilmes. Libre: Ben Hur.Peñarol vs. Atlético; Ben Hur vs. Quilmes; Libertad vs. 9 de Julio e Independiente vs. Independiente “B”. Libre: Unión.Quilmes vs. Unión; Ben Hur vs. Atlético; Independiente “B” vs. Libertad y 9 de Julio vs. Peñarol. Libre: Independiente.Peñarol vs. Independiente “B”; Unión vs. Ben Hur; Independiente vs. Quilmes y Atlético vs. 9 de Julio. Libre: Libertad.Libertad vs. Unión; Atlético vs. Independiente; Ben Hur vs. 9 de Julio y Quilmes vs. Peñarol. Cruces solamente en U13 y U19.